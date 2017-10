Kommentti: Viljelijä sai laastarista apua, mutta se ei haavaa paranna

Hallitus on varannut 25 miljoonan euron potin auttaakseen syksyn vaikeista korjuuolosuhteista kärsineitä viljelijöitä.

Summa on tervetullut, joskin se ei kata kuin pienen osan menetyksistä. Laastari saatiin haavan päälle, mutta se vuotaa edelleen.

Valtakunnan tasolla satovahinkojen arvo on vähintään sata miljoonaa euroa. Jopa 20 prosenttia viljasta jää märkään peltoon.

Mutta päätös on hyvä signaali siitä, ettei kaikkea sanella Brysselistä niin kuin välillä tuntuu.

EU:n lainsäädäntö pakotti Suomen luopumaan valtion kustantamista satovahinkokorvauksista viime vuonna. Tieto korvauksen loppumisesta on saavuttanut huonosti muun kuin viljelijäväestön.

Moni toppuuttelee keskustelua turuilla ja toreilla todeten, että saavathan maajussit taas kunnon korvaukset. Eivät saa.

Tilalle on ehdotettu vakuutusyhtiöiden räätälöimiä satovakuutuksia, mutta niistä ei ole kovin moni innostunut. Vakuutuksia on myyty vain muutama sata eli käytännössä vain reilulla prosentilla on vakuutus. Moni kokee ehdot sellaisiksi, ettei vakuutustuote houkuta.

Toisaalta vanha satovahinkokorvauskaan ei ollut ihmeiden tekijä. Siinä omavastuu perustui koko tuotannossa olevaan pinta-alaan, eikä vahinkoon. Etenkin isoilla tiloilla saattoi käydä niin, ettei korvauksia tullut lainkaan.

On arvioitu, että viimeksi näin kehno korjuusyksy oli 30 vuotta sitten. Vettä saatiin silloinkin.

Vaikka välissä on ollut aurinkojaksoja, ne eivät ehdi pelastaa viljasatoa. Päivä on lyhentynyt ja kosteus piinaa aamupäivisin. Puintiaika on typistynyt muutamaan tuntiin. Viljan kuivatus tietää lisäkustannuksia.

Mutta mitä sitten voidaan tehdä? Poliitikot patistavat viljelijöitä puhumaan pankinjohtajansa kanssa lainaehtojen keventämisestä. Jollakin voi onnistua, toisella ei.

Tarina kertoo maanomistajasta, joka kertoi peltojensa vuokraajalle, ettei peri lainkaan tänä vuonna maksua huonon sään takia. Näitä hyväntekijöitä ei taida kasvaa joka puussa.

Kun kerran olemme EU:ssa, niin eikö lisäsatsausta pitäisi pyrkiä hakemaan sieltä muiden samassa jamassa olevien maiden säestäessä rinnalla ? EU:lla on mojova kriisirahasto. Jos nyt ei puhuta kriisistä, niin mistä sitten?

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.

