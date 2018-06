Kommentti: Vihreiden ympäristötavoitteet jättivät erikoisen katveen – mitä puolue aikoo Nesteellä?

Siinä tuli selväksi tasan tarkkaan mitä populisteja nuo vihreät ovat. Selittävät suut vaahdossa, muttei kuitenkaan pystytä edes suunnitelmissa toteuttaa puheitaan.

Eli kansalta taas otetaan, kiristetään verotusta, jaetaan ilmaiseksi ei suomalaisille, lisätään velkaa, muttei puututa oleelliseen.

Ei mennä sinne missä se ongelman ydin on eli ei vaadita niitä jotka saastuttaa tekemään asialle jotain.

Se, että suomalaisia rangaistaan kehitysmaiden saasteista ei pelasta maapalloa, vaan on tehtävä siellä mistä se saaste tulee ja missä se saastuttaminen on ongelma.

Täyttä populistipuolueen touhua jälleen nuo vihreiden virheet ja puheet.