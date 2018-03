Kommentti: Sote on nyt pienestä kiinni - verenpaineet nousevat ensi viikolla suuressa salissa

Viime metrien tempoilu oudoksuttaa. Kokoomuksen valinnanvapaudelle ei löydy kumppaneita aidan takaa.

Vain muutaman edustajan tähden.

Tätä vanhan kulttifilmin nimeä mukaillen voi sanoa, että sotesta tulee yhden käden sormilla laskettavien kansanedustajien jännityselokuva.

Hallitus antaa torstaina esi­tyksen asi­ak­kaan va­lin­nan­va­pau­des­ta sote-palveluissa eduskunnalle. Verenpaineet nousevat suuressa salissa näillä näkymin ensi viikolla, kun eduskunta pääsee aiheen kimppuun.

Hallituksella on erittäin ohut enemmistö, kun eduskunta äänestää aikaisintaan kesällä lakinipusta.

Hallituksella on 106 edustajaa. Heistä puhemies Paula Risikko (kok.) ei saa äänestää.

Viime viikolla sotea alkoi leyhyttää pohjamutia myöten kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.), joka vaatii koko junan pysäyttämistä.

Tällä viikolla Lepomäki kertoi äänestävänsä lakeja vastaan, jos paketti säilyy nykyisellään. Eduskuntakäsittelyhän on vasta alkamassa ja esitykset menevät valiokuntien käsittelyyn.

Lepomäen lisäksi jännitystä lisää pari muuta kokoomuksen kansanedustajaa, Hjallis Harkimo ja Susanna Koski, joilta on tullut tiukkaa tekstiä viime päivinä.

Jos kaatajia löytyy enemmän kuin neljä, niin sote kaatuu ja hallituksen kuppi menee nurin.

Keskusta voi huokaista helpotuksesta, sillä europarlamentaarikko Paavo Väyrynen tulee eduskuntaan vasta syksyllä. Hän olisi luultavasti äänestänyt esitystä vastaan, kuului hän sitten mihin ryhmään tahansa. Nyt tämä häiriötekijä on poissa ja yksi ääni pelastettu.

On myös spekuloitu, josko puhetta johtaisikin salissa äänestyksen aikana jostain syystä varapuhemies Tuula Haatainen (sd.), Näin yksi oppositioääni olisi pelistä pois.

Tämä ei toteudu, sillä puhemiehistössä on tiettävästi sovittu, että Risikko vetää tärkeimmät äänestykset.

Sotea on väännetty kolme vuotta. Nyt ollaan pidemmällä kuin kertaakaan aiemmin. Monta edellistä hallitusta on yrittänyt kuositella soten uuteen ruotuun, mutta ei ole onnistunut.

Onkin outoa, että kokoomuksessa alkaa viime metreillä rivit rakoilla. Miksi innokkaimmat eivät tulleet ulos aiemmin?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) käy kiivasta sotaansa loppuun asti. Blogit ja twiitit laulavat yötä päivää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) on todennut, että hallituksella on vastuu koko Suomesta, Vapaavuori puhuu vain Helsingistä.

Sosiaalisessa mediassa Vapaavuoren tykitys saa ymmärrystä myös muista suurista kaupungeista, mutta muualta sataa paljon kritiikkiä. Pelkääkö Vapaavuori niin kovasti valtansa kaventumista? Jos näin on, niin pormestarille suositellaan pyrkimistä Uudenmaan maakunnan johtajaksi.

Vapaavuoren ja Tampereen pormestarin Lauri Lylyn yhteinen kaveruus soten kaatamiseksi on mielenkiintoinen kuvio. Mitähän nämä velikullat tarjoaisivat maakuntamallin tilalle?

Kokoomuksen hellimä valinnanvapaus ei käy vasemmistopuolueille. Jos sote kaatuu, seuraava hallitus joutuu miettimään, mitä sitten. Aivan alusta ei tarvitse aloittaa, sillä perustuslakivaliokunnan linjaamat askelmerkit ovat jo tiedossa.

Kokoomuksen valinnanvapauteen tuskin löytyy muita ymmärtäjiä kuin nykyiset kumppanit. Keskustalle maakuntamalli, kokoomukselle valinnanvapaus, tästähän lähdettiin liikkeelle.

Useissa kriittisissä puheenvuoroissa vedotaan siihen, että sote-malli toisi lisää himmeleitä, eikä säästöjä syntyisi. On hyvä palauttaa mieliin nykymalli, jossa palvelujen järjestäjiä on pari sataa. Jatkossa niitä on 18.

Demarileiristä onkin heitetty, että 18 maakuntaa sopii kyllä, mutta ilman valinnanvapautta, kiitos.

Moni asiantuntija on korostanut, että maakuntapohja valikoitui ainoaksi mahdollisuudeksi toteuttaa sote-uudistus.

Kaikissa piirustuspöydällä olleista eri malleista sote-palvelut olisi irrotettu kuntapohjasta. Eikä voida ajatella, että suurille kaupungeille räätälöitäisiin omat mallit. Sote on sen verran tilkkutäkkiä jo nyt, ettei lisäpaloja tarvita.