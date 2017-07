Kommentti: Putin rakensi imagoaan Itä-Suomessa

Venäjän presidentti Vladimir Putin pidetään erillään tavallisista ihmisistä. Siitä kertoivat muun muassa tiukat turvajärjestelyt itäsuomalaisessa harjumaisemassa torstaina.

Siksikin vaikutti hämmentävältä, että Putin halusi tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa välittää terveisensä Punkaharjulla häntä tervehtineille ihmisille.

Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Hanna Smith piti elettä uudentyyppisenä: Putinin imagoon on tullut aiempaa inhimillisempää otetta. Ristiriitaista kuitenkin on, että politiikka Venäjällä ei ole muuttunut, vaan on jopa kiristynyt.

Putin esitetään monesti yhtenä maailman vaarallisimmista ja samalla vallakkaimmista miehistä.

Hän ja hänen tukijansa ovat onnistuneet pysyttelemään vallan huipulla 2000-luvun alusta lähtien murskaamalla vastustajiaan ja palkitsemalla uskolliset.

Venäjän presidentti johtaa kansantaloudeltaan Italian kokoista maata. Ydinaseita maalla kuitenkin on suurin piirtein saman verran kuin Yhdysvalloilla.

Suuren valtionpäämiehen myyttiä rakennettiin torstaina Suomessa myös median edessä.

Presidenteille tuotiin etukäteen vesilasit. Turvamies kuitenkin vei Putinille tarkoitetun vesilasin pois ja toi tilalle myöhemmin erilaisen, korkeamman lasin.

Kaikki tämä tallentui ja oli osa tapahtumasta kertovaa uutisointia.

Presidenttien lehdistötilaisuus kesti tunnin. Alkuperäisessä ohjelmassa puheille ja kysymyksille oli varattu vain puoli tuntia.

Ilma tuli jo raskaaksi tiedotusvälineiden edustajien, turvamiesten ja delegaatioihin kuuluvien hengityksestä. Tunnelma sähköistyi kuitenkin esimerkiksi silloin, kun Putinilta kysyttiin Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisesta.

Kansainvälisen politiikan teko tuli Punkaharjulle.

Vaikutti siltä, että kummatkin presidentit halusivat käyttää aikaa näkökantojensa selvittämiseen tiedotusvälineille ja siten omille yleisöilleen.

Niinistön ja Putinin tämänkertaista lehdistötilaisuutta on luonnehdittu yllätyksettömäksi. Yllätys olisikin ollut se, jos Putin olisi osoittanut olevansa muuta kuin hänestä rakennettu vaarallisen johtajan julkisuuskuva.