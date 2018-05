Kommentti: Puolustusministerin harkitsematon heitto vahingoittaa tasa-arvoa

Hanna Tuulonen.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) ehdotus siitä, että puolustusbudjetista säästettäisiin poistamalla naisten vapaaehtoinen asepalvelus vuodeksi, on ristiriitainen, lapsellinen ja erityisesti haitallinen.

Ristiriitainen se on siksi, että ministerin mukaan kansallisen puolustuksen tasosta ei voida tinkiä, mutta silti hän haluaa hankaloittaa naisten mahdollisuuksia puolustaa maataan.

Lapsellinen se on siksi, että poistamalla naisten vapaaehtoinen asepalvelus vuodeksi, saataisiin puolustusbudjettiin suhteutettuna vain 0,14 prosentin säästö.

Ehdotus on kuitenkin ennen kaikkea haitallinen. Väläyttämällään säästötoimella Niinistö antaa ymmärtää, että naisista on maanpuolustuksesta enemmän haittaa kuin hyötyä. Se pönkittää palvelusarjessa tiukassa olevia stereotypioita.

Vaikka muutaman edellisen vuoden aikana vapaaehtoiseen asepalvelukseen on hakeutunut enemmän naisia kuin ennen, on karu totuus se, että intissä nainen on edelleen kummajainen. Motiiveja ja motivaatiota suorittaa asepalvelus kyseenalaistetaan, ja lomapuvussa kaupungilla kulkevalta naiselta kysytään, miten kymmenen kiloa painavan telamiinan kantaminen sujuu ja ”totteleekos ne pojat, kun nainen komentaa”.

Erillistuvat koetaan ongelmaksi

Näin siitä huolimatta, että naisten asepalveluksesta on saatu hyviä kokemuksia ja kertomuksia alusta asti.

Järjestelmä, jossa vain miesten on pakko suorittaa asepalvelus, ei ole tasa-arvoinen. Tasa-arvoa voi kuitenkin toteuttaa järjestelmän sisällä miesten ja vapaaehtoisten naisten kesken, ja tilanne onkin nyt parempi kuin vapaaehtoisen asepalveluksen alkuvuosina. Ongelmiin on puututtu, mutta ne eivät ole kokonaan hävinneet.

Yksi ongelmien aiheuttaja on miesten ja naisten erilliset tuvat. Puolustusvoimat olisi ollut halukas siirtymään sekatupiin, mutta puolustusministeriö torppasi ehdotuksen, koska puolustusministeri Niinistö vastusti sitä.

Uusimmalla ehdotuksellaan Niinistö vahingoittaa jälleen varussotilaiden välistä tasa-arvoa. Jos yhdestäkin saapumiserästä otetaan pois naisten mahdollisuus astua palvelukseen, otetaan samalla askel taaksepäin tasa-arvon toteutumisessa puolustusvoimissa. Jos naisten vapaaehtoinen asepalvelus poistetaan vuodeksi, ovat sen vaikutukset paljon suuremmat kuin neljän miljoonan euron säästöt.

Kirjoittaja on Varusmies-lehden päätoimittaja, joka suoritti intin 2013–2014.