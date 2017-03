Kommentti: Puheenjohtajuus pedattu Terholle

Perussuomalaisten puheenjohtajuus on pedattu eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terholle, niin pitkälle kuin se on etukäteen mahdollista.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Esteet Terhon tieltä on raivattu huolellisesti kirjoitetun näytelmän mukaisesti. Enää puuttuu puoluekokouksen siunaus.

Terhon odotettu ilmoitus tuli maanantaina puoliltapäivin pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Terho pyrkii kesäkuun puoluekokouksessa perussuomalaisten puheenjohtajaksi väistyvän Timo Soinin jälkeen.





Terhon ehdokkuus ratkaisee kaksi asiaa kerralla. Terho on valmis myös presidenttiehdokkaaksi, riippumatta siitä, miten puheenjohtajakisassa käy. Ja hyvin käy, jos suunnitelma pitää kutinsa.

Kesken tiedotustilaisuuden varapuheenjohtaja, puolustusministeri Jussi Niinistö lähetti Brysselistä twitterissä viestin, jossa kertoi, ettei tavoittele puolueen puheenjohtajuutta, vaan tukee tehtävään Terhoa.

Samalla selvisi, että Niinistö ennakko-odotusten vastaisesti ei pyri presidentiksi. Presidenttiehdokkuus kuuluu Niinistön mukaan puheenjohtajalle.

Aiemmin sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindström samoin kuin puhemies Maria Lohela kertoivat, etteivät ole kisassa mukana.

Puolue-eliitti seisoo siten Terhon takana.



Nyt odotetaan enää, mitä Terhon varteenotettavin ja vaarallisin haastaja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho lopulta tekee. Halla-aho on luvannut kertoa ratkaisustaan parin viikon sisään.

Halla-ahon valinta tietäisi suuria vaikeuksia porvarihallituksen pystyssä pysymiseen. Halla-ahon ympärille on ryhmittynyt äänekäs maahanmuuttokriitikoiden joukko. Lisäksi Halla-aho on väläyttänyt eroa EU:sta ja eurosta.



Terho kosiskelikin tuoreilla linjauksillaan Halla-ahon kannattajia. Eri asia on, riittääkö se Halla-ahon falangille.



Terho haluaa perussuomalaisten puheenjohtajana Brexitin kaltaisen kansanäänestyksen sekä arviot EU:n hyödyistä ja haitoista. Nämä olisivat perussuomalaisille kuitenkin vasta seuraavien eduskuntavaalien kynnyskysymyksiä.

Terho muistutti kuuluvansa maahanmuuttokriitikoiden joukkoon. Aihepiiri on ollut pontimena hänen poliittiselle uralleen.

Terho haluaa poistaa EU-normien puitteissa perusteettomia vetovoimatekijöitä ja toteuttaa perheenyhdistämissäännöksiä hallituksen turvapaikkapolitiikkaan kirjatulla tavalla. Hän kiinnitti huomiota myös epäreiluna pitämäänsä turvapaikanjakomekanismiin.

Piikkinä Halla-aholle Terho muistutti, että puolueen puheenjohtajan on kyettävä esittämään kokonaisvaltainen ohjelma sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, työllisyyteen, talouteen, ympäristöön ja kansainväliseen politiikkaan liittyvistä kysymyksistä.



Terho ei halua keikuttaa istuvan hallituksen venettä. Työllisyys- ja talouspolitiikassa hän on valmis tukemaan hallituksessa harjoitettua politiikkaa.

Kuntavaaleihin mennään Soinin johdolla, mutta sen jälkeen tarvitaan ideologista uudistustyötä.





Mikäli Terho valitaan perussuomalaisten puheenjohtajaksi, haluaa hän ministerisalkun. Timo Soini on ilmaissut halunsa jatkaa ulkoministerinsä.

Vielä ei ole nähty sellaista ihmettä, että entinen ja uusi puheenjohtaja voisivat istua ongelmitta samassa hallituksessa.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut myös kansanedustaja Leena Meri, joka tunnetaan Hyvinkäällä, mutta ei muualla. Turkulaisedustaja Ville Tavio kertoo harkitsevansa ehdokkuutta.

Oulun perussuomalaisten Raimo Rautiola, Satakunnan Riku Nevanpää ja Keski-Suomen Teemu Torssonen ovat lähinnä pikantteja lisämausteita.