Kommentti: Palkitaan 5000:s kannattajakortin allekirjoittaja sinisellä suklaalla

Timo Soini voisi johdattaa tulevan puolueensa rippeet keskustan jäsenjärjestöksi, ehdottaa Lännen Median politiikan toimittaja Aki Taponen.

Pian on täynnä tarvittava määrä. Lähellä ollaan. Kasassa on noin 5000 nimeä, mutta lukumäärää ei vahvisteta. Tarkistuslaskenta on meneillään.

Sinisten eduskuntaryhmän kokouksesta viime torstaina kuuluu käytävälle taputuksia.

Se ei kuitenkaan ollut merkki siitä, että 5000 nimeä olisi kasassa. Aplodit kuuluivat kansanedustaja Matti Torviselle (sin.), joka on joukkoineen kerännyt Lapista tuhat nimeä.

Keruu jatkui viikonlopun yli. Hiphei! Viikonloppuna kansanedustaja Torvinen viestitti, että Torniossa saatiin kerättyä 5 000:s kannattajakortti.

Huvipuiston miljoonas kävijä voi saada palkinnoksi kukkakimpun ja vapaan sisäänpääsyn loppukesän ajaksi kaikkiin laitteisiin. Paikallislehti tekee onnellisesta lehtijutun.

Siniset pitävät tällä viikolla puoluehankettaan käsittelevän tiedotustilaisuuden. Vielä ei tiedetä, raahataanko sinne kukitettavaksi 5000:s allekirjoittaja.

Hänelle perustettava puolue voisi lahjoittaa Fazerin Sinistä suklaata niin paljon, kuin jaksaa loppuvuonna syödä.

Suklaasta voisi tulla sinisten tavaramerkki. Se maistuu paremmalta kuin sinisten edellisen viiteryhmän, perussuomalaisten Matti Putkosen työmiehen tuumaustunnilla tarjoilemat Kivikylän nakit.

Mutta koska siniset ovat jo itsessään light-versio perussuomalaista, suklaastakin pitää olla tarjolla kaloreita säästävä kevytversio. Sen pitäisi kelvata niillekin, jotka ovat turhaan kaivanneet Putkoselta kasvisnakkeja.

Siniset ovat myyneet aatteensa ja vaihtaneet ne hillotolppiin. Niille yrittävät ennen seuraavia eduskuntavaaleja heittäytyä ulkoministeri Timo Soinin (sin.) perässä puolueen neljä muutakin ministeriä, elleivät mene loppusuoralla laukalle.

Loppukaarteessa loput sinisistä kansanedustajista todennäköisesti tajuavat, että peli alkaa olla pelattu. He kääntyvät kilpailevien tallien puoleen.

Jos siniset liittyvät keskustaan, päättyy maalaisliiton vuonna 1959 alkanut hajaannus.

Vanhat veriviholliset Johannes Virolainen (kesk.) ja Veikko Vennamo (smp.) ehtivät käydä 1990-luvun puolivälissä sovintoaterialla. Sille ei ollut estettä, koska perussuomalaisten edeltäjä Smp oli kuollut keskinäiseen riitelyynsä ja päätynyt konkurssiin.

Smp:n tuhkasta Timo Soini perusti perussuomalaiset, sai kaksi eduskuntavaalijytkyä ja vei puolueensa hallitukseen. Hallitustaival tuhosi sen kannatuksen ja hajotti puolueen halla-aholaisiin perussuomalaisiin ja smp:läistä perinnettä jatkaviin sinisiin.

Timo Soini voisikin viimeisinä töinään ennen hillotolppaansa johdattaa siniset keskustan jäsenjärjestöksi samalla tavalla kuin puheenjohtaja Jaakko Itälä (lib.) teki liberaalisen kansanpuolueensa kanssa 1980-luvun alussa.

Näin Soini saisi parsittua kasaan sen, minkä hänen oppi-isänsä Veikko Vennamo hajotti, ja Soini jäisi historiaan tälläkin saavutuksella.

Sinisetkään eivät kokonaan katoaisi kartalta. He voisivat jatkaa eräänlaisena smp:n perinneyhdistyksenä keskustan helmojen suojissa samanlaisella autonomialla kuin esimerkiksi keskustan varhaisnuorisojärjestö Vesaiset.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.

