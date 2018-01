Kirjoittaja Jussi Orell.

Virkarikoksesta tuomitun valtakunnansyyttäjän Matti Nissisen on aika alkaa etsiä uusia hommia. Oikeusministeriö esittää valtioneuvostolle torstaina Nissisen irtisanomista. Ministeriön mukaan Nissisellä ei enää ole edellytyksiä hoitaa valtakunnansyyttäjän tehtävää.

Korkein oikeus tuomitsi Nissisen joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. KKO:n mukaan Nissinen osallistui esteellisenä valtakunnansyyttäjänviraston koulutushankintoihin vuosina 2010-2015. Nissinen oli päättämässä hankinnoista, joita tehtiin yritykseltä, jossa hänen veljensä oli merkittävässä asemassa.

Nissinen myönsi syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän sanoi toimineensa huolimattomasti, mutta vailla tahallisuutta.

Saamansa tuomion jälkeen töihin palannut Nissinen kirjoitti hänen asemaansa pohtineelle työryhmälle jättämässään vastineessa, että hänen työpanokselleen olisi syyttäjälaitoksessa suuri tarve jatkossakin. Nissinen ei nähnyt jääviystuomiollaan olevan ainakaan suoraa yhteyttä syyttäjälaitoksen ydintehtäviin. Nissinen katsoi siis voivansa jatkaa virassaan, kuten ennekin.

Moni muu näkee asian toisin. Oikeusministeriöllä ja oikeusministeri Antti Häkkäsellä (kok.) ei ollut mahdollisuutta päätyä muuhun lopputulokseen kuin esittää Nissisen erottamista. Hallituksella ei puolestaan ole muuta mahdollisuutta kuin seurata ministeriön esitystä.

Syyttäjälaitosta ei voi johtaa korruptiosta tuomittu virkamies edes siinä tapauksessa, että tuomioon johtaneet teot olisivat olleet seurausta liiallisesta innostuksesta johtuneesta huolimattomuudesta, kuten Nissinen vastineessaan kirjoitti. Kyse on uskottavuudesta. Silloin merkitystä on myös sillä, miltä asiat näyttävät.

Oikeusprosessi on vireillä myös Tullin pääjohtajaa Antti Hartikaista vastaan. Syynä on tässäkin tapauksessa epäily jääviydestä. Hartikainen on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska ei poistunut johtoryhmän kokouksesta, jossa oli esillä hänen puolisonsa määräaikaisen virkasuhteen jatko. Hartikainen voi kuitenkin jatkaa virassaan oikeusprosessin aikana.

Se, että kaksi korkea-arvoista viranomaisjohtajaa on näissä merkeissä otsikoissa, näyttää pahalta. Samalla se kuitenkin osoittaa, että laki on Suomessa kaikille sama.

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.