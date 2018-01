Keskusta tuhoaa para-aikaa terveydenhoitojärjestelmää, kansalaisten perustoimeentuloa, mielenterveyttä ja työkykyä, juottaa nuorisolle yhä vahvempaa olutta, muuttaa yhteiskunnalle välttämättömiä perustuslakeja, rikkoo yksityisyydensuojan, asettaa TE-toimistot ja Kelan mahdottoman tehtävän eteen, puuttuu yritysten työaikoihin ja työmarkkinariitoihin ja yksityistää hyvin toimivia kuntien palveluja. Entinen Maalaisliitto pakottaa maaseudun asukkaat muuttamaan kasvukeskusten kerrostaloihin. Miten tällaisella puolueella voi olla enää valtuudet jatkaa? Jo 100 000 aktiivimallin allekirjoittajaa kertoo että nykyistä linjaa vastustaa suurin osaa suomalaisista. Kuinkahan monta allekirjoittajaa Sote saisi tai saa jos palvelut eivät toimikaan? Onko meillä tosiaan toimiva Hallitus vai jokin muu?

Yrityksiltä ei vaadita mitään vaikka ne tietävät mitä tarvitsevat. Työnhakijat on listattu TE-toimistossa henkilötietoineen ja toiveineen. Tiedämme jo nyt ettei aktiivimalli toimi vaan se aiheuttaa vahinkoa suomalaisille. Työnvälitys on ihan muuta. Aktiivimallia ja tempputyöllistämistä on toteutettu erilaisissa muodoissa jo vuosia eikä sillä ole työpaikkoja luotu. Eikä sitä kukaan edes kiistä.

Jos tarkoitus on vain provosoida kansalaiset vaaliuurnille, temppu ei onnistu jos vaihtoehtoja ei ole. Vain vahingot jäävät lopulliseksi tulokseksi. Niin on jo käynyt.