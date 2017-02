Kommentti: Kappas, Finnair ehdottaa jopa osinkoa

Vanhan vitsin mukaan pienen omaisuuden tekemiseen on peräti helppo konsti: aloittaa suuresta omaisuudesta ja perustaa lentoyhtiön.



Juttu on tietenkin kulunut, mutta Finnairin viimevuotista tulosta se kuvaa mainiosti. 55 miljoonan euron ja 2,4 prosentin liikevoitto on vähintäänkin kohtuullinen tilanteessa, jossa yhtiö on lisäämässä kapasiteettiaan niin, että se on jopa joutunut välillä liisaamaan konekalustoa muilta yhtiöiltä.



Nettovelaton yhtiö jakaa myös osinkoa (0,10 eur/osake) ensimmäisen kerran sitten tilivuoden 2012. Toki peliä ei ole mitenkään voitettu: kuten toimitusjohtaja Pekka Vauramo katsauksessaan toteaa, kuluvasta vuodesta on tulossa yhtiölle merkittävä kasvun vuosi.

Kaukoliikenteen uusia Airbus A350 -koneita on tulossa neljä kappaletta, mikä käytännössä merkitsee toistatuhatta uutta matkustajapaikkaa päivittäiseen tarjontaan. Lähestulkoon sama kapasiteettikasvu pitää tietenkin toisintaa myös Euroopan-liikenteessä.



Samaan aikaan maailmalta tulee heikkoja signaaleita entisestään kiristyvästä kilpailusta. Airbusin lyhyen ja keskimatkan liikenteen uusi A320neo-konetyyppi on käytössä jo esimerkiksi SAS:lla ja Lufthansalla. Sen luvataan tarjoavan toistakymmentä prosenttia pienemmän polttoaineenkulutuksen kuin vanhemmat koneet.

Norwegian taas lienee ensimmäinen yhtiö, joka alkaa keväämmällä lentää Boeingin vastaavalla 737MAX-versiolla, olkoonkin että aluksi ilmeisesti vain transatlanttisia lentoja.



Suurempi kalustouudistus on Finnairillakin Euroopan-liikenteessään edessä ensi vuosikymmenellä, sillä sen vanhimmat A320-perheen koneyksilöt ovat vuosituhannen vaihteesta.



Kustannuskilpailukykyä etsivä SAS on perustamassa tukikohtia Britanniaan sekä Espanjaan, ja Lufthansa-konsernin Euroopan-kapasiteetti kasvaa voimakkaasti, kun se liisaa halpayhtiölleen Eurowingsille yli kolmekymmentä konetta vaikeuksissa olevalta Air Berliniltä.

Syksyllä nähtiin myös odotettu ”hiekkayhtiöiden” rantautuminen Helsinki-Vantaalle, kun Qatar Airways aloitti lennot Dohaan.



Eikä ole sanottua, etteikö suurille eurooppalaisille lentoasemille tarmokkaasti pyrkivä Ryanair yrittäisi toistaa temppua Vantaallakin.



Toisen tosi käytetyn sanonnan mukaan elämme mielenkiintoisia aikoja.



Ai niin: kustannustietoisen matkustajan kannattaa suunnitella kesäksi Amsterdamin matkaa, sillä jonkun kilpailullisen oikun seurauksena sinne lentää Suomesta kohta neljä eri yhtiötä: Finnair, KLM, Norwegian sekä Transavia, tuo puukenkäkansan Norwegian.



Kilpailutilanne ei ole pidemmällä tähtäimellä välttämättä järin terve, mutta tarjouksia kannattaa kytätä niin kauan kuin hupi kestää.