Kommentti: Johtajat korostivat yhteisiä arvoja - naisten oikeudet, ympäristö ja Pohjois-Korea esillä

Suuria poliittisia avauksia ei nähty, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Japanin pääministeri Shinzo Abe kertoivat tänään maanantaina kahdenvälisistä keskusteluistaan Presidentin linnassa. Tapaamisen puheenaiheet olivat suurelta osin turvallisia ja laajaa hyväksyntää nauttivia.

Johtajat kertoivat tiedotustilaisuudessa jutelleensa muun muassa tasa-arvon edistämisestä. Presidentti Niinistö muistutti heti tilaisuuden aluksi, että hän ja Abe ovat kumpikin mukana YK:n naisten oikeuksia edistävässä ohjelmassa He for she.

- Arvoisa pääministeri kuvasi tuon työn oikeastaan paremmin kuin mitä olemme sen aikaisemmin osanneet ilmaista sanomalla ”Let women shine”, Niinistö kehui Abea.

Myös arktisen alueen kysymykset nousivat esiin. Se ei ole ihme, sillä Suomi toimii tällä hetkellä Arktisen neuvoston puheenjohtajana ja alueella tehtävästä yhteistyöstä oli puhetta jo keväällä 2016, kun Niinistö vieraili Aben luona Japanissa.

- Syke (Suomen ympäristökeskus) ja Japanin kansallisen ympäristötutkimuksen instituutti NIES ovat tehneet yhteistyösopimuksen ympäristöalan tutkimisesta, Niinistö kertoi.

Abe puolestaan kiitteli suomalaisilta saamaansa lämmintä vastaanottoa ja nosti esille Suomen ja Japanin reilu vuosi sitten solmiman strategisen kumppanuuden.

- Tämän päivän tapaamisessa pystyimme tunnistamaan polkuja sille, miten kehitämme tulevaisuudessa tätä strategista kumppanuutta eteenpäin, hän sanoi.

Yhtenä kumppanuuden muotona Abe nosti esiin yhteistyön, jota voidaan tehdä kansainvälisiin haasteisiin vastaamisessa. Hän viittasi muun muassa Pohjois-Korean ohjuskokeisiin.

- Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että YK:n päätöslauselmat, joita Suomi on kannattanut, tulisi panna täytäntöön, Niinistökin totesi.

Johtajat keskustelivat vierailun aikana myös Venäjästä. Aben mukaan Suomi ja Japani aikovat tehdä Venäjä-suhteissaan tiivistä yhteistyötä.

Niinistö puolestaan kertoi omassa tiedotustilaisuudessaan myöhemmin iltapäivällä, että hänellä ja Abella oli puhetta Venäjästä jo reilun vuoden takaisella Japanin-vierailulla.

- Hän mietti siihen aikaan, miten lähtisi tuota suhdetta järjestelmään, Niinistö sanoi.

Johtajat käsittelivät tapaamisessaan myös talouskysymyksiä, kuten tuoretta vapaakauppasopua EU:n ja Japanin välillä. Toisin kuin etukäteen arveltiin, talousasiat eivät silti nousseet ainakaan julkisten puheenvuorojen perusteella kohtaamisen tärkeimmäksi anniksi.

Tiedotusvälineille antamissaan lausunnoissa Niinistö ja Abe keskittyivät yhteisen arvopohjan korostamiseen. Tämä ei ehkä ole lopulta kovin suuri yllätys, koska nimenomaan jaetut arvot muodostavat vankan perustan kaikelle muulle yhteistyölle - esimerkiksi taloudelliselle tai kansainvälisen politiikan saralla tapahtuvalle.

Arvoihin kohdentamisen voikin katsoa heijastavan nykyistä vaikeaa maailmanpoliittista tilannetta. Johtajat tahtoivat vakuuttaa, että he seisovat yhdessä rintamassa puolustamassa tasa-arvoa, ympäristöä ja vakaata maailmaa.