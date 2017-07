Kommentti: Helsingin poliisi selvisi Twitter-urakastaan kiitoksin - uutta somekohua ei silti tarvita

Helsingin poliisi viihdytti some-kansaa lauantain vastaisena yönä ensimmäisellä yhteisöpalvelu Twitterissä järjestetyllä maratonillaan.

Suomen suurin poliisilaitos päätti jatkaa siitä, mitä Pohjanmaalla ja Oulussa on jo kokeiltu: 24 tunnin aikana virkavalta hakkaa 140 merkkiin tietoja liki jokaisesta tehtävästään.

Ennen tempausta Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio kertoi, että tarkoituksena on antaa kokonaiskuvaa siitä, millaiset tehtävät poliisia työllistävät.

Lopputuloksena oli vyöry viranomaisviestintää siitä, mitä sinivuokot touhuavat työvuoroissaan: oli myymälävarkauksia, kotiväkivaltaa, liikennevalvontaa ja sekalaisiin tilanteisiin puuttumista, joista useimpiin liittyi alkoholi.

STT:n mukaan lauantaiaamuun mennessä poliisilla oli hoidettavana yli 500 tehtävää, ja korkeaa määrää selittää luonnollisesti alkuviikonlopun kaunis sää. Iltaseitsemästä aamuun tehtäviä kertyi liki 300.

Onpa viesteihin yritetty upottaa myös huumoria, mikä on vaikea laji, kun ottaa huomioon, että poliisi on paikalla useimmiten silloin, kun on tapahtunut rikos.

Ei niin kesäiset kelit, mutta uintikelit kuitenkin! Henkilö spontaanisti vaatteet päällä puiston lammessa #Poliisi24H #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 7. heinäkuuta 2017

Tasapainoilua saakin olla, koska hauskimmat viestit ovat useimmiten jaetuimpia ja luetuimpia. Tviittimerestä päätellen huumorin on onneksi annettu kukkia pitkälti tapauksissa, joissa rikos on ollut pieni tai ihminen on vain yksinkertaisesti ollut umpikännissä. Hyvän maun rajoissa pääosin pysytään.

En nimittäin haluaisi nähdä, että virkavalta naurattaa perheväkivallalla tai seksuaalisella ahdistelulla.

Myymälävaras pakosalle, mutta kassi jäi epähuomiossa kauppaan. Kassiin jäi huumeet. Karma tuntuu iskevän rosvoille tänään täyslaidallisen — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 7. heinäkuuta 2017



Twitteriä seuraavat ovat antaneet poliisille tempauksestaan pääosin kiitosta, ja samanlaista palautetta saivat myös aiemmat poliisilaitokset, jotka ovat vastaavaa kokeilleet. Vastaavaa maratonia puolestaan lupailee Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Pihlajamäessä puistossa joku karjuu eivätkä lähitalojen asukkaat saa nukutuksi, kultakurkkuko? #Poliisi24H #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 7. heinäkuuta 2017

Poliisin lisäksi myös muut viranomaiset ovat oppineet käyttämään Twitteriä luovasti, ja nokkela viestintä tuo tietysti taitajalleen mainetta. Poliisin tapauksessa kieli saa silti olla keskellä suuta, kun virkamiesten sormet naputtavat viestejään.

Tuoreessa muistissa on edelleen Long Play -julkaisun skuuppi poliisin Facebook-ryhmästä rasistisine viesteineen. Syyttäjä päätti tällä viikolla olla käynnistämättä asiasta esitutkintaa.

Ja onpa mainetta kolhinut myös muuan Helsingin poliisin entinen huumepoliisin päällikkö, joka on käräjillä tuomittu törkeistä huumausainerikoksista. Vyyhti muuten jatkuu syksyllä hovioikeudessa.

Twitter-poliisit ovat paljon vartijoina, vaikka luotto viranomaisiin on Suomessa edelleen luja. Uusia kohuja ei poliisilta tarvita.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.