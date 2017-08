Komissio esittää silakkakiintiön puolitusta, lohenpyynnin lisäämistä ja ankeriaan täysrauhoitusta

EU-komissio julkisti tiistaina ehdotuksensa Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöiksi.

Suomalaisten ammattikalastajien kannalta merkittävin muutos kohdistuu Pohjanlahden silakanpyyntiin, jota komissio ehdottaa vähennettäväksi puoleen nykyisestä. Silakka on sekä määrältään että arvoltaan tärkein laji merialueen kaupallisessa kalastuksessa.

- Kiintiön leikkaaminen ei koskisi vain kalastajia, vaan myös vastaanottavaa teollisuutta. Tämä on koko ketjulle todella vakava paikka ja vaikea ymmärtää, koska tiedemiesten esitys oli vain kolmanneksen leikkaus, sanoo Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

Komission mukaan leikkausehdotus perustuu jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin viime vuonna hyväksymään Itämeren monivuotiseen hoitosuunnitelmaan. Jordaksen mukaan suunnitelma sinänsä on hyväksytty, mutta on toinen asia miten sitä tulkitaan.

- Tästä varmaan tulee syksyllä aikamoinen keskustelu jäsenmaiden kesken ja komission kanssa, hän ennustaa.



Jos kalastajien tärkeimmän saaliskalan kiintiö leikataan Pohjanlahdella puoleen, heidän tulonsa vähenevät tuntuvasti. Jordaksen mukaan silakkasaaliin pieneneminen aiheuttaisi raaka-aineongelmia sekä elintarviketeollisuudessa että viime vuonna Kemiönsaareen avatussa Suomen ensimmäisessä kalajauhotehtaassa.

Komissio esittää Itämeren läntiseen silakkakantaan 54 prosentin leikkausta ja pientä vähennystä myös Riianlahden silakkaan.

Tärkeimmän kalastusalueen eli keskisen Itämeren silakan kiintiöön komissio esittää 25 prosentin lisäystä. Komissio perustelee lisäystä sillä, että kannan vastuullinen hoito on viime vuosina tuottanut hyvää tulosta.



Suomalaiskalastajien kannalta toiseksi merkittävintä muutosta komissio esittää lohelle, jonka pyyntikiintiötä se esittää korotettavaksi 11 prosentilla Itämeren pääaltaalla. Komissio perustelee tätäkin muutosta kannan vastuullisella hoidolla, jonka ansiosta kutukypsien kalojen määrä on noussut jäsenmaissa uuteen ennätykseen. Tornionjoen lohikanta on komission mukaan nyt maailman suurin.

Lohenpyyntiä on vähennetty Itämerellä vuosien ajan, koska lajiin on kohdistunut liian voimakas kalastuspaine. Lohikiintiön nostamisesitys vastaa komission pitkää linjaa, jonka mukaan kalastus on saatava ensin kestävälle pohjalle kalakantojen elinvoimaisuuden varmistamiseksi, minkä jälkeen kiintiöitä voidaan nostaa kestävästi.

Suomenlahden lohikiintiöön komissio esittää viiden prosentin leikkausta.



Ankeriaanpyyntiä komissio esittää kokonaan kiellettäväksi EU:n vesialueilla Itämerellä. Ankeriaskanta on pienentynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä, eivätkä ankeriaan elvyttämiseksi kymmenen vuotta sitten päätetyt toimet ole purreet toivotusti, vaan kannan tila on edelleen kriittinen.

Komission esittämä kielto koskisi sekä kaupallista että virkistyskalastusta. Kaupalliselle kalastukselle ankeriaanpyynnillä ei ole Suomessa merkitystä.

EU:n jäsenvaltioiden ministereistä koostuva EU:n kalastusneuvosto päättää kalastuskiintiöistä ja ankeriaan täysrauhoituksesta myöhemmin syksyllä. Komission esitykset kalastuksen rajoittamiseksi ovat usein lieventyneet neuvostossa.



Ympäristöjärjestöt kiittelivät tiistaina komission esitystä ankeriaan pelastamiseksi.

- Ankerias on uhanalaisista kalalajeistamme käytännössä ainoa, jota kalastuslakiin pari vuotta sitten tehty uudistus ei auttanut. Silloin maa- ja metsätalousministeriö vetosi siihen, että ankeriaan suojelu edellyttää laajempia kansainvälisiä toimia. Toivomme, että Suomi kantaa nyt vastuunsa ankeriaan suojelusta ja yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa tukee komission tärkeää esitystä, suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo WWF:n tiedotteessa.

- Suomessa on aika päivittää myös kansallinen ankeriaan hoitosuunnitelma niin, että siihen lisätään vaellusjokien patojen purku tai ankeriaalle turvallisten kalateiden tekeminen, kehottaa erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

EU kielsi ankeriaiden viennin seitsemän vuotta sitten, mutta pimeillä markkinoilla ankeriaan salakaupasta on kasvanut miljoonabisnes.