Kolumni: Takinkäännössä on järkeä

Puolivälin hillotolpalle kaartavalla Juha Sipilän (kesk.) hallituksella on riittänyt töitä itse käynnistämiensä uudistusten perumisessa. Hallitus on joutunut peruuttamaan muun muassa hallintarekisteriin, veronvälttelijöiden armahdukseen, työttömien haastatteluihin sekä työelämän pakkolakeihin liittyneissä suunnitelmissaan.



Tuoreimmat esimerkit ovat kohutun liikenneverkkoselvityksen keskeyttäminen ja saariston yhteysalusliikenteeseen kaavailtujen uusien maksujen peruminen. Parhaillaan vaikeuksissa rämpii veneveron ja moottoripyöräveron säätäminen. Keskusta ja kokoomus ovat valmiita luopumaan verojen valmistelusta, mutta Perussuomalaiset pitää kiinni veneverosta. Moottoripyöräilijöiden lisämaksun myös Perussuomalaiset olisi valmis unohtamaan (LM 14.2.).



Työttömille tehtävien haastattelujen ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille törmäsi perustuslakiin, jonka yli on ja pitääkin olla hankala kävellä. Joskus uudistus ei toimi puolestaan siksi, että sen ja kansan oikeustajun väliin jää liikaa ilmaa. Tästä on kyse sisällöltään epäoikeudenmukaiseksi koetussa veneverossa.



Se, että jo hyvässä vauhdissa olevia uudistuksia perutaan, kertoo ongelmista lainvalmistelussa. Riippumaton lainsäädännön arviointineuvosto ehtii käsitellä ja arvioida vain osan hankkeista. Tänä vuonna tavoitteeksi on asetettu 35 hankkeen läpivalaisu. Esimerkiksi viime vuonna hallitus antoi reilusti yli 200 esitystä, joten syyniin joutuu vain pieni osa laeista.



Joku on ollut kaukaa viisas, koska kohutut venevero ja moottoripyörävero on otettu neuvoston arvioitaviksi. Neuvoston on maanantaina määrä antaa arvionsa näiden lakien valmistelusta. Voi tosin olla, ettei tarvetta lausunnolle enää ole, koska nämäkin ponnistukset ovat saattaneet siihen mennessä siirtyä peruttujen pitkään listaan.



Mieltään muuttava poliitikko on helppo leimata tuuliviiriksi ja takinkääntäjäksi. Liipaisinsormi on joskus turhankin herkässä, sillä mielipiteen muuttaminen voi olla myös viisautta. Toimiakseen ja ollakseen uskottava lainsäädäntö vaatii ainakin jonkinlaisen kansalaisten kunnioituksen. Jos legitimiteettiä ei näytä olevan, viisas päättäjä osaa vetää johtopäätöksiä. Perusteltu takinkääntö on joskus tarpeen.



Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.



Juttua täydennetty kello 17.25 tiedolla saariston yhteysalusliikenteen maksuista.