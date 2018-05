Kolumni: Nyt punnitaan oikeuskanslerin arvovaltaa – kuunteleeko hallitus tätä suositusta maakuntavaaleista?

Sipilän halitus ei kuuntele asiantuntijoita, oikeuskansleria, perustuslakivaliokuntaa eikä ketään muutakaan lainoppinuutta. Hallitus on, kuten ministeri Mykkäsellä lipsahti, antanut terveysalan yrityksille lupauksia, jotka on pidettävä. Hän ei tarkentanut mitä lupauksia hallitus on mennyt antamaan, mutta ne nyt näköjään pitää viedä maaliin hinnalla millä hyvänsä. Suomen ja suomalaisten veronmaksajien etu on sivu seikka.