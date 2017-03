Kolumni: Haluaako Suomi paistatella kahden luuserin loisteessa?

Suomen presidentti Sauli Niinistö vieraili torstaina Luoteis-Venäjän Arkangelissa. Tarkoitus oli hyvä: diplomaattisten siltojen rakentaminen arktisen yhteistyön mahdollistamiseksi.



Tapaamisen lopputulos voidaan kuitenkin myös perustellusti kyseenalaistaa.



Show’n varasti kovaotteisena opposition kurittajana tunnettu isäntä, jonka lausunto halukkuudesta tavata Donald Trump Suomessa, vieläpä tarkemmin Helsingissä, nousi kokouksen ykkösuutiseksi.



Uutisraporttien mukaan Suomen presidentti ja keskeiset ministerit kiertelivät kysymystä siitä, pitäisikö Venäjän sallia laittomaksi julistetulle oppositiolle nykyistä parempi kokoontumisvapaus. Moskovassa yli 700 henkeä oli juuri päätynyt mielenilmauksesta selliin.



Presidentti Vladimir Putinin koneisto teki taitavan mediaoperaation vuotaessaan tapaamisen vasta alkaessa uutisen, että Putin haluaa tavata Trumpin Suomessa. Arktisen huippukokouksen ideoinnissa ei ollut mitään uutta, mutta Putin veti uutisella pohjan Suomen ja Islannin johtajien mahdolliselta kritiikiltä.

Suomen yleinen mielipide vaikutti ihastuneelta tavalla, joka muistutti kylmän sodan vuosista. Kun Neuvostoliiton johtaja suostui tapaamaan Yhdysvaltojen presidentin Suomessa, syynä oli Suomen asema ”puolueettomana pohjoismaana” kahden tasaveroisen suurvallan välissä.



Mitä siitä, että Putin on demokraattisten oikeusvaltioiden – myös Suomen – talouspakotteiden kohteena Krimin miehittämisen ja useiden muiden tekojensa takia. Mitä siitä, että Trump on kotimaassaan vaikeuksissa hallintonsa Venäjä-vehkeilyjen vuoksi.

Mitä siitä, että Suomelle asemoituminen takaisin tarjottuun kylmän sodan positioon olisi reipas askel taaksepäin.

Minä tahansa aikana suurvaltojen johtajien saaminen Suomeen on hyvä asia. Se tuo julkisuutta ja rahaa. Isäntämaan kuva kirkastuu etenkin, jos kokous onnistuu.



Juuri nyt on kuitenkin täysin poikkeuksellinen aika. Venäjän johtaja on ollut vallassa kohta 18 vuotta manipuloitujen vaalien ja vastustajien tuhoamisen voimalla. Yhdysvaltojen presidentin epäillään kotimaassaan tehneen Venäjän kanssa yhteistyötä, joka on voinut ylittää sopivuuden rajat. Yksi osa sitä on yritys manipuloida myös Yhdysvaltojen vaaleja.

Kumpikin johtaja on kovin epäsuosittu – paitsi ehkä kotimaassaan kiihkeimpien kannattajiensa keskuudessa. Kummallekaan ei välttämättä olisi juuri nyt mitään pr-etua toisen tapaamisesta.



Suomelle kahden näin kiistellyn presidentin isännöiminen olisi viisasta vain, jos paikalla olisi muitakin johtajia, kuten EU:n vahva nainen Angela Merkel. Kolmen vuosikymmenen takaiseen Gorba-huumaan ei Putin ja Trumpin johdosta ole aihetta.



Putin – kuten myös Trump – tunnetaan pelurina, joka ei kaihda kovaakaan bluffia.

Ennemmin tai myöhemmin he väistämättä päätyvät historiassa hävinneiden puolelle. Olisiko heidän isännöimisensä sittenkään Suomelle ihastuttava voitto?



Kirjoittaja on Lännen Median päätoimittaja ja entinen Venäjän kirjeenvaihtaja.