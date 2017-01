Kolumni: Eiköhän teiden käyttömaksuistakin löydy hallituksessa jonkinlainen kompromissi

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö sanoi blogissaan heti ”ei kiitos” liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) esittämälle teiden yhtiöittämiselle sekä auton omistajien omaisuuden suojan loukkaukselle ja kyttäyksellle.



Kun Berner viime keväänä esitteli takseja koskevan liikennekaarihankkeen, puheenjohtaja Timo Soini (ps) kirjoitti plokissaan, ettei koko uudistus etene. Perussuomalaiset ovat yksiselitteisesti taksilupien vapauttamista vastaan. Emme hyväksy villin lännen meininkiä, Soini kirjoitti.



Kesälomien jälkeen mielipiteet alkoivat muuttua. Berner väläytti taksien jättämistä liikennekaaren ulkopuolelle, mikä olisi merkinnyt sitä, että ne eivät pääsisi hyötymään digitalisaation ja matkojen yhdistämisen muille liikennemuodoille tuomista eduista. Taksiliittokin taipui kompromissin kannalle, kun esityksestä poistettiin pientä liikevaihtoa tekevien uber-kuskien vapautus taksiluvasta.



Lopulta perussuomalaisten kohtaloksi jäi laiha lohtu siitä, että taksiliikenne säilyy luvanvaraisena, vaikka tosiasiassa lupien määrää ei tulevaisuudessa enää rajoiteta ja hinnat vapautuvat. Puolueen kansanedustajat hehkuttivat saavutuksinaan myös sitä, että lain voimaantulo lykkääntyi puolella vuodella alkuperäisestä ja kuljettajalta vaaditaan riittävä kielitaito.



Tosiasiassa perussuomalaiset joutuivat antamaan rankasti periksi alkuperäisestä tavoitteestaan.



Ministeri Bernerin uusimmalle esitykselle teiden yhtiöittämisestä voi ennustaa samantyyppistä kohtaloa, vaikka epäileviä on tällä kertaa myös kokoomuksessa.



Edessä on neuvotteluja ja kompromisseja siitä, kuinka vanhan auton omistajaa jotenkin hyvitetään tienkäyttömaksussa siitä, että hän on maksanut auton hinnassa autoveron, mutta uuden auton hankkiva ei maksa.



Kokonaan Berner ei voi perääntyä, varsinkin kun autokauppa uhkaa hyytyä autonostoaikeita panttaavien epätietoisuuteen tulevaisuudesta.



Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.