Kolme suomalaista Pohjois-Euroopan nuorten vaikuttajien joukossa, yksi heistä on oululaisyrityksen johtaja

Niklas Nukari, Perttu Pölönen ja Andreas Saari ovat mukana Nordic Business Reportin uusimmassa listauksessa, johon on nostettu 25 nuorta yrityselämän vaikuttajaa ja yrittäjää Pohjois-Euroopassa.

Nukari on sijalla 5. Hän on käytettyjen autojen myyntiin keskittyvän oululaisen Autolle.com-yrityksen toimitusjohtaja.

Pölönen oli listalla 14. ja Saari on 21. Pölönen on kehittänyt MusiClock-kännykkäsovelluksen, jonka avulla voi opiskella musiikin teoriaa. Saari on puolestaan start up -yrityksiä kokoavan Slushin toimitusjohtaja.

Tänä vuonna listauksen teemana ovat 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat yrityselämän vaikuttajat ja yrittäjät, jotka ovat vieneet yritystään eteenpäin, työllään rikkoneet perinteitä ja luoneet jotain uutta. Listauksessa on henkilöitä Pohjoismaiden lisäksi Venäjältä, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Listan kärkeen nousi venäläinen yrittäjä Vitalik Buterin. Hän on tehnyt työtä kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian parissa. Toiselle sijalle sijoittui virolainen Markus Villig, joka on Euroopan nopeimmin kasvavan kuljetuspalvelun Taxifyn perustaja. Kolmannella sijalla on tanskalainen yrittäjä Camilla Hessellund Lastein. Hänen luoma Lix Technologies -yritys tarjoaa sähköisiä oppikirjoja Spotifyn tyyliin.