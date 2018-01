Kolme neljäsosaa Norjan susista metsästäjän tähtäimessä – Suomen susikanta on romahtanut

Tuohon Luken lukemaan ei usko kukaan joka liikkuu metsissä. Suomen laskenta kun ei ota huomioon yksittäisiä eläimiä eikä pieniä laumoja. Puolet susista on siis laskennan ulkopuolella. Todellinen luku lienee vähintään tuplat Luken arvioista. Ensinnäkin susikeskittymät pitäisi purkaa ja taakka susista jakaa tasaisemmin Suomeen. Eteläiseen Suomeen pitää saada vähintään yhtä voimakas kanta kuin Kainuuseen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Näistä kolmesta paikasta kanta voitaisiin puolittaa. Etelässä kun nykypolitiikka on se että vaikka "virallisia lupia" ei muka annettu, niin jos susi sattuu näyttäytymään ihmiselle Uudellamalla, se saa poikkeusluvan tappamiseen. Ei sellaista saa Kainuussa edes koulujen pihoilla asuville susille. Eri säännöt on erit eri paikassa valtakuntaa. Sudet sinne missä niiden suojelijat eli eteläiseen Suomeen kymmen kertainen määrä ja nykyisistä keskittymistä kantaa on verotettava roimasti!