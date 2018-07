Poliisit on kyllä taitamattomia myöskin näissä tapauksissa. On tarpeetonta kiilata ja ahdistaa pakenevaa autoa liikaa. Näin menetellen nopeudet nousevat ja onnettomuusriski kasvaa. Käytännössä auton tiedot ovat poliisilla ja maltillisemmalla takaa-ajolla vältetään sivulliset uhrit. Tässä on poliisilla myös peiliin katsomisen paikka.