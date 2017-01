Kolmannes suomalaissilloista reputti Liikenneviraston testit – Päällikkö: Hätää tässä ei ole

Suomen sillat ovat Liikenneviraston mukaan edelleen turvallisia henkilöauto- ja rekkaliikenteelle, vaikka osassa niistä on havaittu lujuuspuutteita.



Liikennevirasto tiedotti maanantaina, että kuuden maantiesillan betonin lujuus on testeissä ollut alle viraston salliman arvon. Loppuvuoden aikana virasto testasi eri puolelta Suomea kaikkiaan 18 siltaa, jotka ovat valmistuneet 2011–2016. Sillat valittiin satunnaisesti.



Testeissä reputtaneet sillat sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Vantaalla.



Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta kertoo, että sillat ovat betonin lujuuspuutteista huolimatta turvallisia henkilö- ja tavaraliikenteelle. Tulokset kuitenkin yllättivät viraston niin, että kokeita aiotaan jatkaa.



Torkkelin mukaan sillat rakennetaan kestämään huomattavasti suurempia painomääriä kuin mitä tällä hetkellä Suomen teillä kulkee. Pelivaraa on siksi, että sillat suunnitellaan kestämään sata vuotta.



– Normaali rekka- ja henkilöliikenne ei ole ongelma millekään näistä. Hätää tässä ei ole, Torkkeli kuvailee.



Painavimmat rekat ovat tällä hetkellä noin sadan tonnin painoisia, ja niidenkin painon sillat kestävät. Sen sijaan luvanvaraisille erikoissuurille kuljetuksia on olemassa riski, mutta reitit suunnitellaan valmiiksi muutenkin. Erikoispainavat kuljetukset ovat enimmillään yli 400 tonnin painoisia.



Torkkeli pitää mahdollisena, että joitakin siltoja saatetaan joutua vahvistamaan tulosten vuoksi, mutta selvitykset ovat yhä kesken. Tutkimuksia myös laajennetaan, jotta otanta kaikkien Suomen siltojen tilasta paranisi. Suomessa on 2011 – 2016 valmistunut noin 640 siltaa.



– En sanoisi, että 30 prosenttia silloista on mennyt pieleen, hän sanoo.



Talven ja alkukevään aikana tutkimuksia laajennetaan myös yli 10 vuotta vanhoihin siltoihin.



Toistaiseksi Torkkeli ei osaa sanoa, mistä betonin lujuusongelmat ovat johtuneet. Liikennevirasto käy läpi sekä omat ohjeensa että sen, miten betonin laadunvarmistusta on tehty rakennusvaiheiden aikana.



– Puhumme jo isoista määristä, jos tämä laajenee edes osoittaihin noin kuuteensataan siltaan, hän sanoo.