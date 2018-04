Kolmannes pelkää katuväkivaltaa, onko pelolle perusteita? Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario: "Pidän Oulua turvallisena"

Iso osa suomalaisista pelkää kodin ulkopuolista niin sanottua katuväkivaltaa. Kaikista suomalaisista katuväkivaltaa pelkää noin kolmannes.

Naisilla pelko on miehiä yleisempää: 40 prosenttia naisista kertoi pelänneensä vuoden 2016 aikana katuväkivaltaa vähintään yhden kerran. Miehillä vastaava osuus oli 24 prosenttia.

Luvut käyvät ilmi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kansallisesta rikosuhritutkimuksesta.

Vuonna 2016 poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui Suomessa 37 600 henkilöä, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Uhreista miehiä oli 21 400 (57 prosenttia) ja naisia 16 200 (43 prosenttia). Luvut on poimittu Tilastokeskuksen tilastoista.

Helsingin Sanomien sunnuntaisen uutisen mukaan Oulu on Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista toiseksi turvallisin katuturvallisuusindeksin perusteella. Turvattomin on Helsinki, turvallisin Espoo.

Onko ihmisten varsin suurelle väkivallan pelolle perusteita, vai pelkäävätkö ihmiset turhaan? Kysyimme aiheesta Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Jussi Hyrkäkseltä.

Jos asiaa katsoo poliisin kokemuksen perusteella, onko katuväkivaltaa syytä pelätä Oulussa? Onko todennäköistä joutua väkivallan uhriksi?

– Tietenkin se riippuu paljon ihmisen omasta käyttäytymisestä ja siitä, hakeutuuko sellaisiin tilanteisiin, joissa väkivaltaa on. Jos ei päihteiden vaikutuksen alla kulje pimeillä kujilla, ei ole tarvetta pelätä noin paljon. Ei ole yleistä, että ihan sivullisiin kohdistuu väkivaltaa.

Naiset pelkäävät huomattavasti miehiä enemmän kodin ulkopuolisen väkivallan kohteeksi joutumista. Onko sille perusteita, että naisten pitäisi pelätä miehiä enemmän?

– Suurimmaksi osaksi väkivaltarikosten uhrit ovat miehiä. Varsinkin jos mietitään kodin ulkopuolista väkivaltaa, asianomistajat ovat valtaosin miehiä. Seksuaalirikoksissa taas naiset ovat useammin asianomistajina.

Milloin katuväkivallan uhriksi on suurin riski joutua?

– Ajankohdat ovat viikonloppuyöt, kun porukkaa on paljon humalassa ja menossa baariin ja baarista pois. Silloin on todennäköisin tilaisuus joutua väkivaltarikoksen uhriksi.

Voiko ihminen tehdä itse jotain, ettei joutuisi katuväkivallan uhriksi?

– Pitää huolen, että on sellaisessa kunnossa, että pystyy itsestään huolehtimaan. Jos porukassa liikkuu, se varmasti hillitsee osaltaan. Kun ei mene itse provosoimaan tilanteita, se auttaa.

Mikäli joutuu uhkaavaan tilanteeseen, kuinka pitäisi toimia?

– Riippuu tilanteesta, mutta ei kannata alkaa hirveästi vastustelemaan, jos joutuu vaikka ryöstön kohteeksi. Siinä voi käydä huonosti, jos tilanne menee käsirysyksi tai tekijällä on vaikka puukko. Apua kannattaa huutaa ja ilmoittaa poliisille heti, kun pystyy.

Millaista on tyypillinen katuväkivalta?

– Monesti ne ovat niin sanotusti epäreiluja tilanteita, että vahvempi vie tilannetta ja heikommalla ei ole vastaan sanomista. Tilanteissa voi olla useitakin tekijöitä.

Liittyykö katuväkivaltaan usein muuta rikollisuutta?

– Esimerkiksi katuryöstöihin liittyy lähes aina se, että tekijä rahoittaa omaa huumausaineiden käyttöään tällä toiminnalla. Niin sanotut tappelut ovat vain kännisten päähänpistoja.

Päihteet vaikuttavat olevan hyvin suuressa roolissa katuväkivallassa. Näinkö se on?

– Monet tekijät ovat sanoneet, että selvin päin ei tekisi mitään. Humalassa tehtyjä tekoja sitten kadutaan seuraavana päivänä. Sitten mennään käräjille ja joudutaan maksamaan sakkoja ja korvauksia.

Pidätkö itse Oulu turvallisena vai turvattomana?

– Pidän Oulua turvallisena, jos ei itse hankkiudu sellaisiin tilanteisiin, joissa on väkivaltaa. Täällä on ollut aika paljon ryöstöjä johtuen huumausaineista, mutta asukaslukuun suhteutettuna riski on aika pieni.





