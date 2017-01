Pohjois-Karjalassa Kolin ja Vuonislahden välinen jäätie avautuu iltapäivällä kello 14, kerrotaan Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Jäätiellä kulkemiseen on erilaisia rajoitteita. Ajoneuvon maksimipaino on kolme tonnia, ja suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa. Ohittaminen ja pysähtyminen on jäätiellä kielletty.

Lieksan Kolin ja Vuonislahden välinen reitti on sisävesien pisin virallinen jäätie. Se lyhentää kylien välistä ajomatkaa yli 60 kilometriä.