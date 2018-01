Kolarissa loukkaantunut poro pitäisi pystyä lopettamaan – välineeksi käy ase tai jonkinlainen astalo

On se aivan käsittämätön juttu. Eläimet saa hortoilla vapaana tiellä. Aiheuttaen onnettomuuksia, vammoja jopa kuolemia. Aineellisista vahingoista puhumattakaan. Saisivat omastajat maksaa edes aiheuttamansa vahingot. Tämä on kuitenkin turha toivo. Vahingon kärsijä laitetaan maksamaan paitsi tappionsa, myös poronomistajan korvaus. Toki valuutuksen kautta. Kaukana on oikeudenmukaisuus.

Ja minkä takia tiet täytyy valjastaa ruokintapöydäksi?

Pahasti on oikeuden kanssa ongelmia tällä alalla.