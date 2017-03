Kolariautot soittavat kohta itse hätäkeskukseen

Autot alkavat soittaa itse hätäkeskukseen ensi keväästä lähtien.

Kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä henkilö- ja pakettiautoissa täytyy olla huhtikuun 2018 alusta lähtien eCall-niminen järjestelmä, joka tekee automaattisen hälytyksen hätäkeskukseen jos ajoneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen. Tulevaisuudessa järjestelmä täytyy löytyä kaikista autoista.

eCall kertoo automaattisesti hätäkeskukselle esimerkiksi sen, missä auto on ja mihin suuntaan se on menossa. Järjestelmän avulla hätäkeskuspäivystäjä pystyy myös puhumaan auton kyydissä olevien kanssa, jos he ovat tajuissaan.

eCall-laitteeseen kuuluu myös nappi, jota painamalla hätäilmoituksen voi tehdä manuaalisesti. Nappia voi painaa esimerkiksi silloin, kun kuljettaja saa sairaskohtauksen tai näkee toisen ajoneuvon joutuvan vakavaan liikenneonnettomuuteen.

Sensorit paljastavat onnettomuuden

Järjestelmän toiminta perustuu erilaisiin autoon asennettuihin sensoreihin. Se päättelee muun muassa auton nopeudessa tapahtuneesta äkillisestä muutoksesta sen joutuneen onnettomuuteen.

– Järjestelmän ansiosta hälytys saadaan aikaan nopeasti ja apu taatusti oikeaan paikkaan, Trafin älyliikenteen johtava asiantuntija Anna Schirokoff sanoo.

Järjestelmävalmistajasta riippuen eCall voi ilmoittaa hätäkeskukseen myös matkustajien lukumäärän ja auton edelliset sijaintitiedot. Näiden tietojen lähettäminen ei kuitenkaan ole pakollista.

eCall-palvelun ansiosta onnettomuuspaikalle saadaan hälytettyä mahdollisimman nopeasti apua mahdollisimman läheltä, minkä uskotaan vähentävän tieliikennekuolemia ja vähentävän vaikeita vammoja.

Oulu aloittaa ensimmäisenä

Autojen hätäilmoitusten vastaanotto tulee teknisesti mahdolliseksi jo syksyllä, kun Suomessa otetaan käyttöön uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica. Toisin kuin nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmä, Erica kykenee ottamaan vastaan autojen eCall-viestit.

Erican käyttö aloitetaan ensimmäisenä Oulun hätäkeskuksen alueella. Se piti ottaa käyttöön jo viime marraskuussa, mutta siinä havaittiin vakavia virheitä.

– Se ei ollut vielä siinä kunnossa, että olisimme uskaltaneet ottaa sen käyttöön, Hätäkeskuslaitoksen tekniset palvelut –osaston johtaja Jukka Aaltonen myöntää.