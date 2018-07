Kokoontuvatko Trump ja Putin joissain näistä paikoista? Finlandia-talo vahvin ehdokas

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin kokoontuvat Helsingissä maanantaina 16.7. Tapaamispaikoista ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta spekulaatiot keskittyvät seuraaviin paikkoihin.



Finlandia-talo



Helsingin keskustassa sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema maamerkki toimi pressitilana, kun Boris Jeltsin ja Bill Clinton tapasivat Helsingissä vuonna 1997.



Finlandia-talo on yksi vahvimmista ehdokkaista Trumpin ja Putinin tapaamispaikaksi. Myös keskeinen sijainti puhuu sen puolesta.



Keskiviikkoaamuna Finlandia-taloon soittaessa puhelu ei meinaa mennä läpi, koska vaihteessa on ruuhkaa. Kun puheluun vihdoin vastataan, tapaamispäivän varaustilanteesta ei haluta kertoa mitään.



– Valitettavasti meillä ei ole mitään kommentoitavaa. En voi kommentoida mitään, kuuluu vastaus.



Kokouksen jälkeisenä päivänä eli tiistaina 17.7. Finlandia-talossa esiintyy islantilaisartisti Björk.



Kalastajatorppa



Munkkiniemessä meren rannalla sijaitsevaa Hilton-hotelliketjun Kalastajatorppaa on veikattu sekä presidenttien yöpymis- että kokoontumispaikaksi.

Hotellista kerrotaan, että ”päähotellirakennuksessa on kokousmaanantaille muutama tila vapaana”.

Hotellihuoneet sen sijaan varataan keskitetysti eikä tarkasta varaustilanteesta ole hotellin mukaan tietoa.

Muiden varauksista hotelli ei anna tietoja.



Messukeskus



Itä-Pasilassa sijaitseva Suomen suurinta messu- kokous- ja kongressikeskusta on myös kaavailtu suurvaltajohtajien kokouspaikaksi.



– Meillä on tällä hetkellä käynnissä remontti eli kokoustilat ovat poissa käytöstä koko heinäkuun, kertoo myyntipäällikkö Kirsi Penttinen.



Messukeskuksessa Trump ja Putin siis eivät voi tavata.