Kokoomusnuoret osoittaa mieltä Trumpia ja Putinia vastaan – puoluejohto: "Heillä on perustuslaissa oikeus siihen"

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie uskoo, että kokoomusnuoret ovat mielenosoituksessaan rauhallisia, iloisia ja siististi pukeutuneita. Kokoomus ei kuitenkaan jaa kokoomusnuorten kriittistä sanomaa.

Kokoomusnuoret järjestää mielenosoituksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin politiikkaa vastaan.

Mielenosoitus järjestetään 16.7. presidenttien tapaamispaikan edessä. Mielenosoituksesta kertoi ensimmäisenä Seura maanantaina.

– Kokoomusnuorilla on perustuslaissa oikeus mielenilmaukseen, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Lännen Medialle.

Kokoomusnuoret kritisoivat Trumpin kauppapolitiikkaa ja Putinin Krimin miehitystä. Kokoomus ei lähde nuorisojärjestön kelkkaan presidenttien kriitikoksi.

– Se on heidän oma mielenosoituksensa, toteaa Talvitie.

20 henkilöä osoittaa mieltä kokouspaikalla

Kokoomusnuorten puheenjohtajan Henrik Vuornoksen mukaan mielenosoitukseen osallistuu noin 20 henkilöä. Mukana on pari lakanaa ja kylttejä.

Tarkkaa aikaa ja paikkaa ei ole vielä tiedossa, sillä presidenttien kokouspaikkaa ei ole julkistettu. Mielenosoituksesta on kerrottu Helsingin poliisille.

– Tarkoitus on viestiä presidenteille, että heidän politiikassaan on ongelmia. Trumpille viestimme vapaakaupan puolesta ja kaupan rajoitteita vastaan. Putinin suuntaan muistutamme siitä, että Krimin miehitys on ongelma, Vuornos sanoo.

Idea mielenosoituksesta tuli kokoomusnuorten jäsenistöltä, kun presidenttien tapaaminen Suomessa varmistui. Puheenjohtaja tuki heti ajatusta.

"Ei mitään ihmeempää palautetta"

Henrik Vuornoksen mukaan puolueelta tai puoluejohdolta ei ollut ainakaan tiistaihin mennessä kritiikkiä nuorisojärjestölle.

– Ei oikeastaan mitään ihmeempää palautetta, Vuornos sanoo.

Mari-Leena Talvitien mukaan kokoomusnuoret ovat kertoneet mielenilmauksesta, eikä siinä ole huomauttamista.

– Uskon, että siellä on muutamia kymmeniä rauhallisia, iloisia ja siististi pukeutuneita kokoomusnuoria.

Kokoomus huippukokouksen puolella

Talvitien mukaan huippukokous on suuri luottamuksenosoitus tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä ja Suomea kohtaan.

– Voimme tarjota tapaamispaikkaa, ympäristöä ja puitteita keskustelulle. Se on tärkeää.

Vuornoksen mukaan kokoomusnuoret ei sinänsä ole presidenttien tapaamista vastaan.

– Totta kai kokouksessa on riskejäkin, kun kyseessä on kaksi arvaamatonta toimijaa.

Hänen mukaansa Suomelle on riski, jos maa mielletään kokouksen järjestämisen vuoksi puolueettomaksi.

– Sitä emme ole, vaan kuulumme länteen, Vuornos muistuttaa.