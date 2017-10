Kokoomus tukee Niinistöä presidentiksi - Niinistön terveiset: "Kyllä kansanliikkeessä tilaa on"

Kokoomuksen puoluevaltuusto sai lauantaina puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon välityksellä terveiset tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, kun kokoomuksen puoluevaltuusto asettui odotetusti kansanliikkeen ehdokkaana olevan Niinistön uudelleenvalinnan tueksi.



– Torit ja tilaisuudet ovat täyttyneet, mutta mukaan mahtuu kuuleman mukaan erittäin hyvin, ehkä houkuttelet vielä tuttaviasikin mukaan. Vaaleja ei ole vielä käyty ja vielä vähemmän ne on ratkaistu. Tulos tehdään talvella, Orpo luki Niinistön viestiä kokoomuslaisille.

Niinistö kehui viestissään vapaaehtoisten intoa auttaa. Mukana kansanliikkeessä on ollut 17 000 ihmistä. Osa heistä on Niinistön vanhoja tuttuja kokoomuksesta, mutta mukana on myös tukijoita hyvin eri taustoista.

Niinistö muistutti, että hän aloittaa kampanjansa itsenäisyyspäivän jälkeen, mutta vaalikeskustelut alkavat jo ensi maanantaina eli aiemmin kuin koskaan ennen istuvan presidentin aikana.

– Ne nostavat tunnelmaa, Niinistö arvioi viestissään.



Lopuksi Niinistö toivoi Orpolle lähettämässään sähköpostissa, että kaikki hänen tukijansa tekevät vaaleista reilut, asiaan pureutuvat ja hyvähenkiset vaalit.



Pipoja, mukeja ja kahvia



Helsinkiin kokoontuneita kokoomuslaisia ei tarvinnut hyvähenkiseen kampanjaan herätellä. Puoluevaltuusto hyväksyi kokoomuksen asettumisen Niinistön uudelleenvalinnan tueksi raikuvin taputuksin. Aulatiloissa myynnissä olevat S N pipot, mukit ja Sauludo-kahvipaketit kävivät kaupaksi.



Petteri Orpon mukaan kansanliikkeen ehdokkaaksi asettuminen oli istuvalle presidentille luonteva ratkaisu. Yhtä luontevaa Orpon mukaan on, että kokoomuksen paikka on Niinistöä tukevassa kansanliikkeessä. Kokoomuksen puoluevaltuusto päätti Niinistön tukemisesta kokouksessaan lauantaina Helsingissä.



– Meidän kokoomuslaisten on helppo asettua presidentti Niinistön viestien tueksi. Ne ovat samoja, joita olemme itse nostaneet esiin.



Orpo muistutti, että erityisesti tässä ajassa Suomen johdossa on oltava vahvaa ulko- ja turvallisuuspoliittista osaamista, jota presidentti Sauli Niinistöllä on.



– Näen Niinistössä edelleen samaa Saulia kuin aina. Hän on hieman etäinen, hänessä on valtavasti karismaa. Niinistön kyky perehtyä asioihin ja omistautua niille on hämmästyttävää. Tärkeiksi kokemistaan asioista hänellä on vahvat mielipiteet. Eikä hän ujostele tuoda niitä julki. Niinistö ei epäroi johtaa, Orpo hehkutti.



Orpon mukaan Niinistö ei kuitenkaan ole vain vahva ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaja, vaan myös arvojohtaja. Arvojohtajuudesta esimerkkejä ovat Tukikummit-säätiön perustaminen ja kohtuullisen yhteiskunnan puolesta puhuminen.



Orpo muistutti myös Niinistön luontoharrastuksesta. Hän jopa mainitsi Niinistön osallistumisen Ylen Luonto-Suomi-ohjelmaan.



Kansanliike hoitaa rahoituksen



Orpo korosti, että kansanliike hoitaa Niinistön kampanjan rahoituksen, mutta matkan varrella voidaan katsoa, tarvitaanko kokoomukselta apua.



Itse Orpo aikoo kiertää puhumassa Niinistön uudelleenvalinnan puolesta ja kannustaa kokoomuslaisia vaalityöhön.



– Olen myös kansanliikkeen käytettävissä, mikäli tarvitaan.

Otsikko korjattu 28.10. kello 13.46.