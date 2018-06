Kokoomus pui sote-erimielisyyksiään Turussa – "Kukaan ei osaa arvioida, mihin uudistus johtaa"

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori oli odotetun kriittinen puoluekokouksessa. Puoluejohto puolusti tehtyjä ratkaisuja.

– Tämä on taistelu, joka on käytävä. Sote-uudistus ei täytä vastuullisen politiikan kriteereitä. Kukaan ei tunnu tietävän, mitä tehdään. Kukaan ei osaa arvioida, mihin uudistus johtaa. Eri asioita on niin paljon päällekkäin, latasi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kokoomuksen puoluekokouksessa.

Vapaavuori pahoitteli puheenvuoronsa aluksi sitä, että hänen on oltava täysin eri mieltä kokoomusjohdon kanssa.

Vapaavuorta ennen puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo kertasi lyhyesti, miten nykytilanteeseen on tultu.

– Meidän oli ratkaistava, lähdemmekö sellaiseen hallitukseen, joka tekee uudistuksen maakuntamallilla. Ilman meitä maakuntamalli olisi joka tapauksessa tullut, mutta lähes julkisen puolen monopoliasemalla ja ilman valinnanvapautta, Orpo kertasi.

Varapuheenjohtaja Antti Häkkänen puolestaan korosti, että valinnanvapaudella pystytään puuttumaan hoitojonoihin, jotka ovat nykyisin perusterveydenhuollossa ongelmana.

Orpo korosti, ettei nyt saa hosua vaan perustuslakivaliokunnan nostamat pulmat otetaan vakavasti.

– Uudistuksen tavoitteet ovat yhä saavutettavissa. En väheksy perustuslakivaliokunnan viestiä. Työtä on paljon, Orpo sanoi.

Orpo sanoi tiedostavansa, että kokoomuksessa on erimielisyyttä sote- ja maakuntaudistuksessa ja nosti esiin erityisesti Helsingin aseman.

– Suurella kaupungilla olisi edellytykset huolehtia palveluista itsekin, Orpo totesi.

"Tämä on taistelu, joka on käytävä. Sote-uudistus ei täytä vastuullisen politiikan kriteereitä. Kukaan ei tunnu tietävän, mitä tehdään. Kukaan ei osaa arvioida, mihin uudistus johtaa. Eri asioita on niin paljon päällekkäin", latasi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kokoomuksen puoluekokouksessa.

Vapaavuori moitti sote-uudistusta sen takia, ettei se huomioi kaupungistumisen megatrendiä.

– Kaupungeissa haasteet kasvavat. Monet ongelmat vaativat ratkaisuja koulutus-, asunto-, sote-politiikasta ja monesta muusta tekijästä. Kaupungeissa olisi helpointa koordinoida näitä asioita, Vapaavuori sanoi.

Helsingin pormestari manasi myös sitä, että uudistus muuttuisi todennäköisesti tulevaisuudessa. Muutoksia voisi tulla vaalien jälkeen toisten puolueiden päätöksillä tai EU:n linjauksilla

– Olisi naivia ajatella, ettei valinnanvapauteen tulisi muutoksia. Olisi myös naivia ajatella, ettei maakunnille tulisi verotusoikeutta ja verotus olisi progressiivista. Helsinki ei ole ainoa. Esimerkiksi Turku on ottamassa erittäin kriittisen kannan uudistukseen, hän sanoi.

Kokoomukselle on ollut tärkeätä, ettei kokonaisveroaste nousisi.

Sali oli täynnä

Turun Logomon Teatteri-sali täyttyi äärimmilleen, kun kokoomuksen puoluekokous kerääntyi keskustelemaan sote-uudistuksen tilasta. Tilaisuus oli todennäköisesti suosituin erillinen tilaisuus puoluekokouksessa.

– Tiedättekö, miksi muilla puolueilla on paremmat tilaisuudet? Niissä kaikilla on istumapaikka, kansanedustaja Ben Zysckowicz murjaisi ennen alkua.

Aiemmin päivällä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoi, että kokoomuksen eduskuntaryhmä odottaa rauhallisesti ja yhtenäisenä hallituksen vastinetta perustuslakivaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan aikatauluarviota.

– Olemme puhuneet paljon ryhmässä sote-uudistuksesta. Rahoituskehys, EU:lle tehtävä notifikaatio ja valinnanvapauden toteutuminen ovat erityisesti puhuttaneet, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan EU:n taholta on tullut viestiä siitä, ettei komissiolta kannata pyytää notifikaatiota sote-järjestelmän sopivuudesta EU:n sääntöihin niin kauan kuin Slovakian vastaava tapaus on EU:n käsittelyssä. Riskinä voi olla, että sote-järjestelmä on EU:n valtiontukisäännösten vastainen, jos valtion nähdään tukevan maakuntia avoimen kilpailun vastaisesti.

– Lisäksi järjestelmä realisoituu Suomessa vasta sitten, kun maakunnat päättävät, miten ne palvelut järjestävät.

Rahoituskehyksen osalta kokoomuksessa on Jokisen mukaan mietitty sitä, kenelle perustuslaki takaa riittävät resurssit palveuihin?

– Suomalaisille ihmisille on taattava palvelut. Ajattelutavassa on eroa siihen, taataanko maakunnille rahat. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mietitään, miten yksilön tilanne turvataan, Jokinen sanoi.

Kokoomukselle on tärkeätä myös se, että sote-uudistus hillitsee sote-menojen kasvua väestön ikääntyessä.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) mukaan Suomen olisi kannattanut jo hallituskauden alussa hakea EU:lta notifikaatio sote-järjestelmästä.

– Tilanne saattoi tosin hallituskauden alussa olla vielä vaikeasti hahmoteltavissa. Nyt tulkinta voi sitten tulla jälkikäteen. Ei siitä vankilaan joudu, mutta järjestelmää voidaan sitten joutua korjaamaan jälkikäteen, jos siihen on tarvetta, Pietikäinen pohti.