Kokoomus jatkaa vahvasti Nato-myönteisellä linjalla

mikä ihmeen vihollisliitto? voisitko vähän perustella väitettä? kyseessähän on nimensäkkin mukaan puolustusliitto. Oma kanta taas asiaan on, se että kansalta ei pidä kysyä kun kansalla ei ole käytettävissä kaikkia sitä tietoa päätöksen tekemiseen mikä päättäjillä on toisekseen me on jo valmiiksi äänestetty meille omat mielesemme edustajat itsekukin eduskuntaan niin miksipä sitä enää pitäisi edes kansalta kysyäkkään.