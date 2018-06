Kokoomuksen valtuuston johtajuudesta syntyi sittenkin kisa – Lapin Heikki Autto haastaa Aura Sallan

Kokoomuksen Lapin piirin puheenjohtaja Heikki Autto on ehdolla kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Autto on tullut kisaan mukaan viime tingassa, sillä valinta tehdään sunnuntaina puolueen puoluekokouksessa Turussa. Aiemmin puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut EU-komission puheenjohtajan erityisneuvonantaja Aura Salla.

Lauantaihin saakka näytti siltä, että Salla valitaan ainoana ehdokkaana tehtävään.

Autto on vuonna 1984 syntynyt rovaniemeläinen hallintotieteiden maisteri ja Lapin yliopiston yhteyspäällikkö. Hän on lisäksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Suomen kuntaliiton valtuutettu ja Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuutettu. Hän on ollut kansanedustajana 2011–2015.

Aura Salla on Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimissä Brysselissä. Salla on vastaava tiimin vetäjä ja viestintäneuvonantaja. Tätä ennen hän oli kaksi vuotta komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen tiimissä. Salla on syntynyt vuonna 1984 ja hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Puolueen kolmeksi varapuheenjohtajaksi ovat ehdolla nykyiset varapuheenjohtajat Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Janne Sankelo sekä kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja Ylöjärven kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Juho Ojares.

Valinnat tehdään sunnuntaina kokoomuksen puoluekokouksessa.