Kokoomuksen uusi ministeri Anne-Mari Virolainen lupaa laittaa myyntihampaat suuhun ja lähteä kentälle

Kokoomuksen uusi ministeri on Anne-Mari Virolainen. Hänestä tulee ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Sisäministeriksi eduskunnan puhemieheksi nousseen Paula Risikon tilalle siirtyy Kai Mykkänen.

Kokoomuksen nimitysruletti pyörähti tänään iltapäivällä paikalleen. Päätökset puolueen ministerijärjestelyistä tehtiin kokoomuksen puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa valtiopäivien avajaisten jälkeen.

Puolueen uusi ministeri, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin salkkuun tarttuva Anne-Mari Virolainen kuvaili tunnelmiaan iloiseksi.

– Olen vanhan koulukunnan kasvatti, joka on suorittanut ulkomaankaupan opetusohjelman Turun kauppakorkeakoulussa.

– Meillä on siis pitkästä aikaa pätevä ministeri, Kai Mykkänen leukaili tiedotustilaisuudessa.

– Minua kiinnostaa, miten pystyn olemaan yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. Myyntihampaat suuhun ja kentälle, Virolainen suunnitteli.

Mitään kitkaa valinnassa ei puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tullut siitä, että Virolainen on samasta Varsinais-Suomen vaalipiiristä kuin Orpokin.

Kai Mykkänen sanoi uuden tehtävänsä sisäministerinä olevan hyvin kiinnostava.

– Terrorismi on läsnä ja vastaanottokeskuksissa 10 000 kielteisen päätöksen saanutta, Mykkänen kuvaili työsarkaansa.

– Erityisesti toivon, että voidaan viedä eteenpäin osaajien houkuttelua Suomeen.

Mykkäsen mukaan Suomen oltava myös maa, jossa kaikki laillisesti asuvat kotoutuvat.

Puheenjohtajan luottonainen

Anne-Mari Virolainen on ollut Orpon kampanjapäällikkö, kun hän pyrki puheenjohtajaksi ja vetänyt eduskunnassa tämän vaalikauden työmäärältään raskasta suurta valiokuntaa.

Varsinaissuomalainen Virolainen on kielitaitoinen kolmannen kauden kansanedustaja, jolla on työkokemusta markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija- ja johtotehtävistä.

Ministerikokemusta Virolaisella ei ole. Hänen ministeripolkunsa tiellä on ollut vaalipiiri, joka on sama kuin puolueen puheenjohtajalla. Piirin ministeripestiä hallitsi jo ennen puheenjohtajuutta Petteri Orpo.

Liedossa asuva Virolainen toimi ennen poliittista uraansa markkinoinnin ja viestinnän parissa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Ennen eduskuntaa hän työskenteli Telian, Soneran, mainostoimisto Satumaan ja viestintätoimisto Eurofactsin palveluksessa. Hän on myös Liedon kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja.

Virolainen on naimisissa Tyksin sairaalajohtajana toimivan Petri Virolaisen kanssa. Heillä on kolme lasta, joista vanhin on kuollut harvinaiseen keskushermostosairauteen. Virolaiset mökkeilevät Sysmässä ja pelaavat golfia ja laskettelevat.