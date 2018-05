Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on valmis harkitsemaan perustuslakituomioistuinta

Kukahan se lie vuotaja tai toisaalta vois kysyä, mikä on se taho joka koko-ajan on taustalla halunnut lyödä "kapuloita rattaisiin" tässä Sote-sopassa.. Taitaa Orpo tietää kuitenkin, hän kun "omansa tuntenee".. Ketkä ne on kuumimmin hallituksessa(ja siinä lähellä) vastustaneet koko Sotea, sen "kun katsotaan Kepua lähes yksinomaan hyödyttävän", siis niitten joidenkin silmissä..