Kyllä nämä "Sotesopan keittäjät "pitäisi laittaa oikeudelliseen vastuuseen tällaisista "ihmiskokeista",kaikki on kesken ja sinnepäin ,mutta ei mitään valmista".Katsotaan miten käy",epäpätevät suunnitelmat tulee "haudata"kunnes asiat on kunnolla valmisteltu ja esim. todellinen hinta on selvillä nythän on jo tuhlattu älytön määrä euroja jonninjoutavaan. Keskustan "kiima"maakunta uudistukseen on "pimentänyt"monen ennen järkevän edustajan ajatusmaailman..Orpo myös voisi olla vähemmän ylimielinen lausunnoissaan ,jos meinaa vielä olla jatkossakin "areenalla"..