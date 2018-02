Kokoomuksen Lepomäki kaataisi sote-uudistuksen – "ei täytä sille asetettuja tavoitteita"

Jos kommentit on kirjoitettu oikein juttuun, Lepomäki puhuu asiaa nimenomaan siitä, että säästetäänkö tällä mallilla ja mitkä olivatkaan tavoitteet.

Nyt sote-uudistuksessa terveysfirmat ottavat voitot ihmisten terveydestä/sairaudesta ja sen hoidosta. Siis ottavat voittoa niistä veromarkoista, jotka on jyvitetty kansalaisten sosiaali- ja terveydenhoitoon. Eikö tulisi tapahtua niin, että nämä voitot kierrätetään takaisin soteen, että kansalaiset saisivat parempaa hoitoa.

Toiseksi, onko vielä sellaisia kansalaisia, jotka uskovat siihen, että pienillä yrittäjillä on mahdollisuus toimia samalla viivalla ylikansallisten firmojen kanssa. Miettikää tätä yhtälöä ja katselkaa ympärillenne, miten on käynyt muilla toimialoilla, miten? Kävisikö tässä eri tavalla, höpö, höpö. Kun rahaa lyödään tarpeeksi pöytään, häviävät kartalta niin Pihlajalinna kuin monet muutkin isommatkin tuottajat. Näin on käynyt monella muulla alalla, miksi ei tässä.

Kolmanneksi, miten valinnanvapaus voi toimia eri puolilla Suomea samalla tavalla. Ei todellakaan. Sitten laitetaan ihminen valitsemaan oma sote-toimittaja. Miten tähän pystyvät eri yhteiskuntaluokassa olevat ihmiset? Voiko olla täsmälleen samat kriteerit joka sote-toimittajalla samanlaisista ongelmista ja hoitoonpääsystä? Aika utopiaa.

Neljänneksi, sote-kentästä tulee hajanainen ja hallitsematon firmojen temmellyskenttä, jota maakuntien on mahdoton valvoa. On hyvin todennäköistä, että tieto ei kulje eri toimijoiden välillä, ja yhteistä tietojärjestelmää on aika mahdoton rakentaa, jos kenttä on näin hajanainen.

Menestystä vaan soten rakentamisessa, mutta haasteet ovat megaluokkaa ja veronmaksaja tulee häviämään.