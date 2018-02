Kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti Lääketeollisuuden johtoon - pyytää vapautusta kansanedustajan tehtävästä

Ainakaan puhekielessä ei vielä ole oikein vakiintunut termi poliittinen toimeen nimitys, vaikka sellaisesta tässäkin on kysymys. Joka tapauksessa nämä poliitikkojen nimitykset peruskoulutuksesta välittämättä milloin minkäkinlaiseen tehtävään näyttävät tavallisesta veronmaksajasta huolestuttavalta. Meillähän on jo esimerkkejä toimistotyöntekijän valinnasta ison yksityisen terveyspalveluja tuottavan firman toimitusjohtajaksikin, joten kyllä tässä on aihetta seurata tilannetta tarkkaan.