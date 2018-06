Sote on ollut sekavassa "vaiheessa" jo parikymmentä vuotta. Kyse ei siis ole vaiheesta vaan pysyvästä olotilasta. Sote itsessään on sekava. Se pidetään tarkoituksella sekavana , jotta jopa sen parissa työskentelevät ja päättävät ihmiset eivät tajuaisi, että sotea sorvataan vain yhtä tarkoitusta varten. Ajentaa verovaroin rakennettu julkinen terveydenhoitojärjestelmä niin karmeaan kuntoon, että "ainoa vaihtoehto" on syytää se yksityisten sijoitusyhtiöiden omistamien terveydenhoitoyritysten syliin. Yksityinen taho kaappaa terveydenhoitomme, jonka jälkeen hinnoittelulle on rajana vain mielikuvitus.