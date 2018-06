Kokoomuksen esitys: Irakin taloudellinen apu tehtävä ehdolliseksi, jos maa ei ota vastaan omia kansalaisiaan

Venäjä on muistaakseni ilmoittanut Syyriasta että jos Euroopan maat haluavat palauttaa pakolaisia takaisin niin näiden maiden on myös maksettava jälleenrakennuskulut.

Törkeää kiristystä. Onko koko pakolaisaalto ollut tarkoituskin että EU:n sisällä tulisi hajaannusta. Kuten on tullutkin.

Suomi ei ole pommittanut Irakia eikä Syyriaa. Maksakoon ne jotka ovat, Syyria ja Irak päämaksajina itse ja lisäksi USA ja Venäjä. Oppivat sotimaan muissa maissa kun joutuvat myös maksumiehiksi. Syyrian sairaaloita on tarkoituksella pommitettu joten syylliset maksavat vahingotkin, ei Suomi. Irakin jälkeen Syyria on varmaankin asialistalla.

EU maksaa joka päivä pakolaisten elämiskustannukset. Nyt vain muuttoliike takaisin eikä aleta rahoittamaan noita maita jatkossa muuten kuin lainoilla joilla on turvaavat vakuudet takaisinmaksustakin.