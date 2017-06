Kokoomukseen loikkaava Ruoho: Kokoomus on poliisien poliittinen koti

Hallituksen rivit eduskunnassa vahvistuvat, kun kansanedustaja Veera Ruoho siirtyy kokoomuksen riveihin. Ruoho erosi perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä, kun eduskuntaryhmä hajosi kahteen leiriin Jussi Halla-ahon puheenjohtajavalinnan yhteydessä.

Ruoho kuvaa päätös raskaaksi. Hän sanoo kokoomuksen olevan uskottava, vaikuttava toimija.

- Kokoomus on puolue, jolla on laaja ymmärrys kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Se on tärkeää poliisitaustaiselle kansanedustajalle. Kokoomus on poliisien poliittinen koti.

Ruohon mukaan myös keskustelut perheen kanssa vaikuttivat päätökseen.

Ruohon siirtymisen myötä hallituksen enemmistö vahvistuu 106 kansanedustajaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä vahvistuu poliisitaustaisten kansanedustajien ryhmä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen ovat ammatiltaan poliiseja.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on tällä hetkellä 37 kansanedustajaa. Alexander Stubbille (kok.) on jo myönnetty ero eduskunnasta, koska hän siirtyy Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi Jan Vapaavuorelta (kok.) vapautuneelle paikalle. Stubbin tilalle eduskuntaan tulee syksyllä Pia Kauma (kok.)

Kokoomuksen eduskuntaryhmään voi tulla lähiaikoina vielä muitakin muutoksia. Mikäli pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) valitaan Etyjin pääsihteeriksi, niin eduskuntaan nousee Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä.