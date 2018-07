Koko maa keltaisena säävaroituksista: hellettä, ukkosta ja kovia sadekuuroja

Ilmatieteen laitoksen säävaroituskartta näytti iltapäivällä keltaista eli mahdollisesti vaarallista tasoa koko maahan. Pohjoisimmassa Lapissa oli voimassa metsäpalo- ja hellevaroitus, ja Keski- ja Etelä-Lapissa varoitettiin lisäksi ukonilmoista ja sateesta.

Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa oli voimassa varoitus ukkosista, sateesta ja metsäpalojen mahdollisuudesta. Lännessä, etelässä ja kaakossa puolestaan tuli paikoin reippaasti vettä.

Värikkäästä kartasta huolimatta tilanne ei ole erityisen dramaattinen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoo, että esimerkiksi salamointi on pysynyt kohtuullisena. Vain lounaissaaristossa salamointi yltyi aiemmin tänään rajuksi.

- Tukalin tilanne on Lapissa, jossa Kittilän kirkonkylältä pohjoiseen on yli 27 asteen lämpötiloja ja 30 astetta on mennyt rikki, Tuomala sanoo.

Kovat sadekuurot ovat olleet melko paikallisia. Tuomalan mukaan eniten vettä on tullut Etelä-Suomen alueella, paikoitellen myös Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla.

Etelän ukkoskuurot kulkevat kohti pohjoista, joten sade- ja ukkoskuuroja on luvassa läpi yön esimerkiksi Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.

Huomenna varoituskartta näyttää keltaista vain Pohjois-Pohjanmaalta ylöspäin. Tuomalan mukaan lämmin sää jatkuu, mutta hellelukemiin nousu riippuu kunkin alueen pilvisyydestä.

