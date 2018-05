"Koko ajan tulee turpaan joka suunnalta" – Ann Selin jättää Pamin puheenjohtajuuden kesällä 2019

Ann Selinin mukaan seuraajalla riittää työsarkaa. "Esko Ahon pääministerikauden jälkeen ei ole näin avoimen vihamielisesti suhtauduttu ay-liikkeeseen".

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin kertoi keskiviikkona jättävänsä liiton puheenjohtajuuden kesällä 2019. Hän on johtanut Pamia vuodesta 2002.

Selin sanoo, että vielä ei ole tilinpäätöksen aika. Hän teki luopumisilmoituksen Pamin valtuuston kokouksessa.

– Minulla on nyt hyvä ja levollinen mieli. Olihan se jännittävä paikka tehdä näin iso ilmoitus. Minä jätän perintöpuheet ja muistelut ensi kesään, koska aion tehdä vielä vuoden täysillä työtä. Halusin antaa porukalle reilun ajan miettiä jatkoa, Selin sanoo Lännen Medialle.

Hän jatkaa puheenjohtajana Pamin liittokokoukseen saakka, eli kesäkuuhun 2019. Hän ei kertonut vielä jatkosuunnitelmistaan.

– Nyt on vuosi aikaa katsoa avoimin mielin ympärilleni, mihin ryhdyn. Uskon, että minulle ehkä vielä joku rooli yhteiskunnassa tarjoutuu, Selin sanoo.

Niina Koivuniemi mahdollinen seuraajaehdokas

Ann Selinin seuraaja valitaan Pamin liittokokouksessa kesäkuussa 2019.

Yksi mahdollinen Selinin seuraajaehdokas voisi olla Akaassa asuva Niina Koivuniemi. Hän on Pamin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen ja Pamin järjestöjohtaja.

Peräseinäjoella vuonna 1972 syntynyt Koivuniemi edustaa kuitenkin vasemmistoliittoa. Perinteisesti Pamin puheenjohtaja on tullut sdp:n riveistä. Tästä muistuttaa Pamin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski.

Pietarsaarelaisen Isokosken mukaan Selinin luopumisilmoitus tuli niin yllättäen, että seuraajasta ei ole käyty vielä edes käytäväpuheita.

"Katastrofaalinen Juha Sipilän hallitus"

Selinin mukaan seuraavan Pamin puheenjohtajan pitää toimia entistä enemmän poliittisen vaikuttamisen kentässä.

– Se ei enää riitä, että istutaan työnantajien kanssa neuvottelupöydässä, koska suurimmat uhat tulevat politiikan puolelta. Koko ajan tulee turpaan joka suunnalta. Viimeisin esimerkki on nuorten työehtojen heikentäminen.

Selin ja Pamin valtuusto pitävät Juha Sipilän porvarihallituksen toimintaa katastrofaalisena palkansaajia ja ylipäätänsä heikompiosaisia kohtaan.

– Tämä on poikkeuksellisen kylmä hallituskausi. Esko Ahon pääministerikauden jälkeen ei ole näin avoimen vihamielisesti suhtauduttu ammattiyhdistysliikkeeseen. Työtä on todella paljon. Osa yrityksistä haluaa, että ay-liikkeestä pitäisi päästä kerta kaikkiaan eroon, Selin sanoo.

Yksi nainen ollut paljon vartijana

Pamin toiminnanjohtaja Jyrki Konola kehuu Ann Seliniä päättäväiseksi ja Pamin näköiseksi puheenjohtajaksi.

– Maan suurimman ammattiliiton puheenjohtajana yksi nainen on joutunut olemaan aika paljon vartijana. Hän on kantanut sen tehtävän erinomaisesti. Ann on ratkaisuhakuinen ja ratkaisukeskeinen, Konola luonnehtii Seliniä Lännen Medialle.

Konolan mukaan Selin ei lannistu, vaikka liiton puheenjohtajan tehtävissä on ollut välillä vaikeita hetkiä. Selin on aina uskonut siihen, että ratkaisu löytyy keskustellen tai neuvotellen.

– Hän on tarvittaessa osannut käyttää myös kovempia keinoja, jos mikään muu ei ole auttanut.

Konola ei halua vielä spekuloida mahdollisia Selinin seuraajaehdokkaita. Tulevalle puheenjohtajalle jää suuret saappaat.

– Toivottavasti hänen seuraajansa ymmärtää, että jokainen tekee siitä tehtävästä hiukan itsensä näköisen.