Kokkikoulutuksen suosio hiipuu – Michelin-ravintolaa luotsannut keittiömestari Hans Välimäki ruotii: "Työajat ovat mitä ovat"

Keskimäärin ravintoloissa(ei ehkä niissä hienoimmissa, mutta en tarkoita mitään peruskebappiloita) aterioiden koot on aivan järkyttävän suuria, mikä sit heijastuu annosten hintatasoon. Ateriat on ehkä jollekki +3500 kaloria kuluttavalle tai nuorelle kasvuiässä olevalle hyviä, mutta perus aikuinen yleensä selviäis vähemmälläkin ähkyllä tai kotiin kantamisella. Annoksissa on myös melko usein tuhti lihapainotus mikä tietyn nostaa hintaa. Näistä syntyis helposti jo se, että ravintola-annoksen hinta tippuis sen 25-35%. Sen myötä sit ravintolassa vois käydä ehkä useamminkin JA uskaltais lähtä ilman järkyttävää sudennälkää tai vähintää kottikärryä jolla kannetaan koirapussit mukana.