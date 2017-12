Kokemäenjoen öljyvahingon torjunta jatkuu - jokivettä ei Harjavallassa ja Nakkilassa tule käyttää saunomiseen

Kokemäenjokeen Harjavallassa Satakunnassa levinneen öljyn kerääminen jatkuu edelleen, Pori Energia tiedotti keskiviikkona. Viime torstaina sattuneen öljyvahingon torjunta jatkui läpi joulun, mutta joessa on yhä öljyä.

Terveysviranomaiset eivät suosittele uimista Kokemäenjoessa Harjavallan ja Nakkilan alueella. Näiden kuntien alueilla jokivettä ei tule myöskään käyttää esimerkiksi löyly- tai pesuvetenä.

Öljyvuoto sattui Pori Energian Harjavallan keskustan lämpökeskuksella viikko sitten torstaiaamuna. Lähes 50 kuutiometriä kevyttä polttoöljyä vuoti jokeen ja ehti levitä usean kilometrin matkalle.

Öljyä on kerätty viime päivät joesta, ja osa öljystä myös haihtuu. Pyrkimyksenä on, että öljy ei pääse etenemään nykyisistä torjuntapuomeista. Torjuntatöitä on vaikeuttanut veteen syntynyt jääkansi.

Öljyvuodon ympäristövaikutuksista ei ely-keskuksen mukaan ole vielä selvää kuvaa, ja tarkka arvio voidaan tehdä vasta keväällä rantojen sulamisen jälkeen.