Kokeilu tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen noin 19 000 viisivuotiaalle

Tuskin raha on este varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Jos tulot ovat pienet, ko.palvelu on ilmaista jokatapauksessa. Oletettavaa on että kotona olevien lasten perheiden tulot ovat pienet koska ollaan työttömänä/äitiyslomalla jos lasta voi kotona hoitaa. Mikäli rahasta taas ei tee tiukkaa, perhe on tehnyt valinnan hoitaa ja kasvattaa lasta kotonaan.