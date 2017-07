"Koita nyt jaksaa, susta näkyy, että pinna on kireällä" – Rehula arvostaa kansalaispalautetta

Perhe- ja peruspalveluministerin paikalta lähtevä Juha Rehula (kesk.) tunnustaa ottaneensa sote-uudistuksen liian henkilökohtaisesti. Hänen olonsa on nyt haikea ja pettynyt.

- Tunnen haikeutta ja pettymystä siitä, että tällaisessa kohdassa ollaan savotassa. Kyllä tässä on miettinyt, että mitä olisi voinut tehdä toisin? Se on kuitenkin mennyttä eikä sille voi mitään, Rehula pohtii työhuoneessaan.

Työhuoneeseen on tuotu suuri roskalaatikko, jonne Rehula on heittänyt tarpeettomaksi käyneitä papereita. Ministerin salkku vaihtaa maanantaina omistajaa.

- Vielä kaksi viikkoa sitten tuntui, että maailma olisi voinut kaatua näihin papereihin, joita olen nyt heittänyt pois, Rehula sanoo.

Työhuoneessa on myös kaksi pienempää laatikkoa, joihin ministeri on kerännyt oman historiikkinsa sote- ja maakuntauudistuksesta. Työstä, joka on vetänyt Rehulan jaksamisen äärirajoille viimeisen 25 kuukauden aikana.

- Tunnustan, että olen ottanut tämän liian henkilökohtaisesti. Muistan, kuinka viime viikon kyselytunnin jälkeen Etu-Töölössä tuntematon pariskunta pysäytti minut ja sanoi, että "koita nyt jaksaa, susta näkyy, että pinna on kireällä ja olet väsynyt".

Yksinään Rehula ei ole uudistuksesta vastannut, koska politiikka on aina yhteistyötä. Rehula on kuitenkin kokenut, että vastuuta on erityisesti hänellä, uudistuksen puhemiehellä.

- Sote on minun kohtaloni, mitä se tullessaan tuokaan. Muuhun minulla ei ole ollut ministerinä aikaa kuin soteen.

Päätöksentekojärjestelmä, jossa yhteistyötä pitäisi mahdollisimman saumattomasti tehdä, ei kerää Rehulalta tässä vaiheessa ylistystä.

- Kyllä tässä on kyynisemmäksi tullut. Toivottavasti ihmisenä olen pysynyt samanlaisena omine tyhmine juttuineni.

Juha Rehulan edeltäjä peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) jätti Rehulalle kolme Sisu-askia. Rehula ei ole vielä syönyt pastilleja.

Yhdeksi rankimmista hetkistä Rehula nostaa marraskuun alun vuonna 2015. Tuolloin hallitus sopi lähes kaatumisen partaalla sote- ja maakuntauudistuksesta. Tuloksena olivat muun muassa 18 maakuntaa ja laajempi valinnanvapaus.

- Silloin oli tehtävä päätöksiä. Marraskuun ensimmäinen viikko 2015 ei unohdu koskaan. Media seurasi tilannetta ulkopuolelta kuin Tour de Francen etappia.

Voimaa Rehula kertoo saaneensa kansalaisten kanssa käydyistä keskusteluista.

- Kävin yhden parhaimmista keskusteluista hiljattain Anttolan K-kaupan tiskien välissä. Vaimo on tottunut siihen, että kauppareissumme kestävät joskus pitkään. Ihmiset ovat kertoneet hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Näissä keskusteluissa sanat ovat joskus loppu. Ihmisten tarinat tulevat iholle.