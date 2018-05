Koiravero poistuu kokonaan – vanhentunut laki kumotaan

Koiravero on poistumassa kokonaan Suomen lainsäädännöstä. Valtioneuvosto esittää veron lakkauttamista. Kyse on vanhentuneesta lainsäädännöstä, koska viimeisetkin koiraveroa perineet kunnat eli Tampere ja Helsinki ovat luopuneet verosta. Koiraveron periminen on ollut kunnille vapaaehtoista.

Koiraveron maksua on kunnissa vältelty, ja sitä on pidetty esimerkkinä turhista laeista ja säännöistä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson piikitteli hallitusta päätöksestä.

- Hallituksen norminpurkuhanke etenee. Hallitus lakkauttaa veron, jota ei enää peritä missään, hän tviittasi.

Presidentin odotetaan päättävän lain kumoamisesta perjantaina, ja muutos tulee voimaan 15. kesäkuuta.

