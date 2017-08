Koiranpentujen salakuljetusvyyhti paljastui Helsingissä - naisen epäillään tuoneen satoja koiria Baltiasta

Helsinkiläisnaisen epäillään tuoneen laittomasti satoja sekarotuisia koiranpentuja Suomeen ja myyneen niitä netti-ilmoitusten kautta, kertoo Helsingin poliisi. Koirat on tuotu lähinnä Virosta ja muualta Baltiasta.

Koiria oli myyty muutaman sadan euron hintaan ja taloudellisen hyödyn arvioidaan olevan satojatuhansia euroja. Syyteharkinnassa on noin 400 rikoksen vyyhti.

- Myyjä on väittänyt pentujen olevan suomalaisia tai laillisesti maahantuotuja, rokotettuja ja sirutettuja. Hän on esittänyt muun muassa koirien EU-passin ja muita virallisen näköisiä virolaisia asiakirjoja. Todellisuudessa koirat on tuotu maahan laittomasti, ja useilla koirilla on ollut parvovirus, johon koira on kuollut pian ostamisen jälkeen, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen.

Pentujen on sanottu olevan jackrusselinterrierien ja kääpiömäyräkoirien jälkeläisiä, mutta tämä ei pitänyt paikkaansa, Kortelainen lisää.

- Myyjä ei itsekään välttämättä ole tiennyt kaikkien koirien vanhempia eikä sitä, millaisista olosuhteista koirat ovat lähtöisin.

Naista epäillään petoksista, salakuljetuksista ja eläinsuojelurikoksista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2014-2016. Tämän jälkeen tapauksia on poliisin mukaan tullut lisää.