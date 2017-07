Koillismaan malmit houkuttelevat ulkomaisia kaivosyhtiötä. Kuusamossa on tällä haavaa vireillä kaikkiaan kuusi hakemusta malmien etsinnän aloittamiseksi.

Hakemuksista viisi on tehty australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin nimissä. Dragon Mining on keskittynyt toimimaan nimenomaan Pohjoismaissa, ja sen päätuote on kulta. Yhtiön Kuusamon-lupahakemukset koskevat kullan lisäksi myös kobolttia.

Kuudennen, kaikkein viimeisimmän lupahakemuksen on tehnyt kesäkuussa Finkallio Oy Kouvervaaran alueelle Kitkajärven rannalle. Finkallio on brittiläisen Savannah Resources -kaivosyhtiön vuonna 2016 perustama tytäryhtiö. Savannah Resourcesin suurin omistaja puolestaan on omanilainen sijoitusrahasto Al Marjan Ltd.

– Kuusamo on jo kauan ollut malminetsinnän kannalta kiinnostava alue. Siellä on eri vaiheissa kulkevia hankkeita: isoja varausalueita, yksittäisiä malminetsintälupahakemuksia ja kaivospiirejä, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Ilkka Keskitalo sanoo.

Tukes on kaivoslain nojalla Suomessa se viranomainen, joka myöntää kaivosyhtiöille luvat alueiden tutkimiseen malmiesiintymien kartoittamiseksi. Malminetsintäluvasta on kuitenkin vielä pitkä matka varsinaisen kaivoksen perustamiseen.

– Kaivosta ei pelkällä Tukesin luvalla perusteta, vaan siihen tarvitaan joukko muita lupia. Ympäristölupa on näistä ehkä merkittävin. Kaivoslupaa haettaessa sen kunnan kanta, jonka alueelle kaivos haluttaisiin perustaa, on huomattavan suuressa roolissa.

Tukes kuulutti Finkallion Kouvervaaran alueelle tekemän malminetsintälupahakemuksen 16. kesäkuuta. Hakemukseen jätettävien muistutusten ja muiden mielipiteiden takaraja oli eilen maanantaina. Sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus että Kuusamon kaupunki antoivat hakemuksesta lausunnot.

Lisäksi Kitkan Viisaat ry jätti yhdessä alueen maanomistajien kanssa hakemuksesta yhteismuistutuksen.

Kitkan Viisaiden puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen Mika Flöjt (vihr.) suhtautuu Finkallion lupahakemukseen nuivasti.

– Kitkajärven rannan kairaushankkeet ovat täysin ristiriidassa perinteisten elinkeinojemme kanssa. Poro-, maa-, kala- ja matkailutalous kumpuavat kaikki puhtaasta luonnosta, Flöjt luettelee.

– Nyt jo on vaarana, että nämä (malmienetsintäluvat) aiheuttavat epävarmuutta ja haittaavat alueen muita elinkeinoja.

Flöjtin mukaan Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi viime joulukuussa yleiskaavan, jossa ei sallita kaivosten perustamista muun muassa Kitkajärven ja Kouvervaaran alueille. Malminetsintää yleiskaavalla ei kuitenkaan voida estää.