Kivennäisvesien tuonti Suomeen moninkertaistui 2000-luvulla – veden vienti laahaa matalalla

Kivennäisvesien tuonti Suomeen on moninkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen.



Kun vuonna 2002 Suomeen tuotiin 1,3 miljoonaa litraa maustamatonta kivennäisvettä, vuonna 2007 vettä tuotiin jo lähes 34 miljoonaa litraa. 2010-luvulla kivennäisveden tuonti on laskenut. Viime vuonna vettä tuotiin reilut 20 miljoonaa litraa.



Suomalaista vettä viedään ulkomaille vaatimattomia määriä tuontiin nähden, viime vuonna vain 3,3 miljoonaa litraa.



Vedentuonnin voimakkaan kasvun ja huippuvuotta seuranneen tuonnin hiipumisen taustalla voi olla kuluttajakäyttäytymisen muutos, arvioi yliopistonlehtori Minna Autio Helsingin yliopiston taloustieteiden laitokselta.



1990-luvulla Euroopassa alkoi voimakas kivennäisvesibuumi, joka saapui Suomeen vuosituhannen alussa.



– 2000-luvulla kulutusyhteiskunta oli vielä voimissaan. 2010-luvulla ympäristötietoisuus on voinut vaikuttaa kuluttajien valintoihin, Autio sanoo.