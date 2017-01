Kiukustuneet kansalaiset ruuhkauttivat ministeriön, vene- ja moottoripyöräverosta tulvii lausuntoja

Lausuntokierros vene- ja moottoripyöräveroista sai kansalaiset liikkeelle ennen näkemättömällä vimmalla. Valtiovarainministeriön kirjaamosta kerrotaan, että yksityishenkilöt lähettivät lakiluonnoksista niin paljon lausuntoja, että kirjaamo ruuhkautui.



– Veneverosta on toistaiseksi annettu noin 40 lausuntoa ja kevyiden moottoriajoneuvojen verosta yli sata, kertoo tiedottaja Päivi Kaikkonen valtiovarainministeriön viestinnästä.



Lausuntokierros päättyi maanantaina.



Lakiesityksistä annetut lausunnot laitetaan normaalisti esille ministeriön verkkosivuille. Tällä kertaa valtiovarainministeriössä jouduttiin lausuntotulvassa tekemään päätös, ettei yksityishenkilöiden lausunnoista laiteta nettiin kuin viitetiedot.



Veron valmistelulla on hoppu

Hallitus pääsi sopuun veneitä ja kevyitä moottoriajoneuvoja koskevista veroesityksistä marraskuun puolivälissä. Valtiovarainministeriö pyysi esityksistä lausuntoja joulukuun puolivälissä. Lausuntoja pyydetään normaalisti etujärjestöiltä ja muilta tahoilta, joita aiottu laki tulee koskemaan. Lausuntoja saa kuitenkin lähettää kuka tahansa. Kannanotot saattavat vaikuttaa lain jatkokäsittelyyn.



Veneveron ja moottoripyöräveron valmistelulla on jo melkoinen hoppu. Laki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn helmikuussa. Hallitus haluaa sen astuvan voimaan jo toukokuussa, jotta veroja voitaisiin kerätä vielä tänä vuonna.



Molemmat verot ovat saaneet kansalaiskeskustelussa täystyrmäyksen. Etujärjestöt ja yritykset ovat vihjailleet, että lait saattavat lopulta tuottaa valtiolle jopa tappiota. Jo nyt on ollut nähtävissä, että harrastajat poistavat veneitä ja moottoripyöriä rekisteristä tulevien verolappujen pelossa.



Varsinkin veneveroa on kritisoitu epäreiluksi. Veneitä verotetaan ensisijaisesti moottorin koon ja toissijaisesti pituuden mukaan. Veneen arvo ei vaikuta veron suuruuteen. Tämä voi johtaa siihen, että halvasta mökkiveneestä peritään enemmän veroa kuin huippukalliista luksuspurjepaatista. Veneveron suuruus on vuodessa 100-300 euroa.



Moottoripyöristä ja isoimmista mönkijöistä peritään vuodessa 150 euron tasavero. Muun muassa mopot, kevytmoottoripyörät ja moottorikelkat säästyvät verolta.